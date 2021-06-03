Эвакуированных из дома на ул. Светлоярской жителей разместили в близлежащей школе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Эвакуированных жителей из дома на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, разместили в школе №76. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, из опасного здания был эвакуирован 61 человек. Среди них девять детей.

Сообщается, что для жителей дома в пункте размещения будет организовано питание.

На месте происшествия работают энергетики, представители сетевых компаний, МЧС и полиция. Также на место происшествия выехали следователи Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области.

Ход работ координируют заместители губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и Давид Мелик-Гусейнов, а также глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В дальнейшем координировать работу от муниципалитета будут первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин и глава Сормовского района Светлана Горбунова.

Напомним, что сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме №16 по ул. Светлоярская поступило спасателям сегодня в 06:57. В результате инцидента произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок.

В результате ЧП пострадали три человека - мужчины в возрасте 41-ого, 44-х и 70-ти лет. Они находятся в тяжелом состоянии.