Виновный в разливе химических отходов около "Дзержинского оргстекла" оштрафован на 500 тыс. рублей Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области завершило административное расследование по факту разлива неизвестного химического вещества на почву в промзоне недалеко от ОАО "Дзержинское оргстекло". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о происшествии поступила в апреле этого года. Инспекторы выехали на место с проверкой и зафиксировали факт нарушения природоохранного законодательства - за границами территории завода на площади порядка 110 кв.м. Было установлено, что разлив загрязняющих веществ происходит с участка, арендованного предприятием "Присадки". Оно производит удобрения и азотные соединения, пластмассы и синтетический каучук.

После осмотра территории ООО "Присадки" обнаружилась свалка из лома загрязнённого металла, тары от нефтепродуктов, стекловаты, автомобильных шин, б/у поддонов и прочего хлама. Кроме того, рассказали в Росприроднадзоре, на территории было обнаружено 26 кубов с жидкими отходами присадок, многочисленные металлические ёмкости с отходами разного объёма - как на поверхности участка, так и закопанные в землю, а также следы разлива на почву жидкого пастообразного вещества. Площадь загрязнения составила более 2,5 тысяч кв.м. Анализ проб почвы показал многократные превышения по нефтепродуктам, формальдегиду, летучим фенолам и сере.

В ходе административного расследования было установлено, что у ООО "Присадки" нет необходимых паспортов отходов, отсутствует Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Кроме того, инспекцией были выявлены факты сокрытия или искажения экологической информации.

По итогам проверки в отношении юридического лица вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ст.8.5 КоАП РФ, а также по ч. 1, ч. 7 и ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ. Совокупный размер штрафных санкций составил более 500 тысяч рублей.

Все материалы по факту порчи земель (ст. 8.6 КоАП РФ) переданы в суд. Специалисты Росприроднадзора рассчитывают размер вреда, причинённого окружающей среде.

Предприятию вынесено предписание об устранении всех выявленных нарушений и ликвидации загрязнений.

Напомним, ОАО "РЖД" признано виновным в загрязнении почвы нефтеотходами рядом с железнодорожной станцией "Зелецино" в Кстовском районе в лесу.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор провёл выездную проверку в отношении ООО "Птицефабрика "Павловская", по результатам которой специалисты ведомства зафиксировали 40 нарушений природоохранного законодательства в отношении практически всех компонентов окружающей среды.