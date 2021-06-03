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Капремонт нижегородского ТЮЗа запланирован на 2022 год

02 июля 2021 15:52  [96] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Капитальный ремонт нижегородского ТЮЗа запланирован на 2022 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, проект сейчас находится в разработке.

При этом ранее сообщалось, что реставрация здания намечена на 2023 год.

Напомним, что стоимость реставрации театра составит 41,6 млн рублей. Планируется, что на проведение работ поступят 40 млн рублей из федерального бюджета и 1,6 млн рублей из областного в рамках нацпроекта "Культура".

Напомним, что дизайн-проект реставрации уже готов. В театре будет произведена реконструкция зрительного зала, вестибюля, сопутствующих помещений и фасада.

Ранее сообщалось, что во время проведения работ театр продолжит функционировать.

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Теги:
Реставрация Театры ТЮЗ
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