Для удобства жителей ремонт многоквартирных домов в Нижнем Новгороде будет ускорен

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Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде проводятся работы по ремонту 265 многоквартирных домов. Так, силами коммунальных организаций ремонтируют 92 многоквартирных дома, 173 дома находятся в зоне ответственности Фонда капремонта. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил, как идут ремонтные работы на площади Горького.

Фонд капитального ремонта проводит работы в домах №1/61, №4, №5/76 по самой площади Горького, а также №58/1 на улице Большая Покровская/Костина и семиэтажки №80/1 на пересечении улицы Горького и Звездинки.

ДУК Нижегородского района занимается фасадом дома №2 на площади Горького.

Генеральный директор "Фонда капитального ремонта Нижегородской области" Дмитрий Гнатюк рассказал, что на площади Горького процесс идёт соответственно графику, и до конца месяца все работы будут завершены. "Объём большой, дома многоподъездные, работы много", – добавил он.

Директор городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин уточнил, что из 92 многоквартирных домов по всему городу отремонтировано уже 42, остальные в работе.

В администрации отметили, что к середине июля ремонт крыш и фасадов в Нижнем Новгороде должны закончить.

Юрий Шалабаев обратил внимание подрядчиков на необходимость соблюдения сроков.

"Гнать к празднику не нужно, но ремонт домов – это шум, пыль. Надо о жителях думать, чтобы доставить им как можно меньше неудобств", – заявил мэр.

Кроме того, по обращению нижегородцев приводят в порядок фасад и крышу школы №3, расположенной по адресу Маслякова, 1. Уникальное здание постройки 1903 года отремонтируют также к середине июля, а потом его украсят архитектурно-художественной подсветкой, как и многие дома и памятники в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт восьми школ Нижегородской области проведут в этом году: в четырёх школах Нижнего Новгорода, а также в школах Лыскова, Вачи, Шахуньи и Ардатова.

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Теги:
капремонт Ремонтные работы Юрий Шалабаев
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