Александр Ефремцев держит на личном контроле ситуацию с прорывом трубы в с. Луговое Политика

Александр Ефремцев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев держит на личном контроле ситуацию с прорывом трубы в с. Луговое Сергачского района

Напомним, что накануне в соцсетях жители села Лугового рассказали о том, что две недели назад произошел прорыв трубы, размыло главную и единственную дорогу, образовалась огромная яма, наполненная водой.

В результате проезд в село стал практически невозможен. На днях там застряла машина скорой помощи, которая ехала на вызов к жителям села. Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью трактора. Обращения жителей в службу Водоканала и местную администрацию результатов не дали.

"О данном инциденте мне стало известно из социальных сетей. Неприемлемо, чтобы уже на протяжении двух недель единственный проезд в село заблокирован по вине подрядных организаций. Хорошо, что с жителями, к которым направлялась скорая помощь, все хорошо, но ситуация могла бы иметь негативный сценарий. Службы экстренного реагирования должны круглосуточно иметь возможность беспрепятственного проезда в село, и для жителей села дорога должна быть безопасной", - сказал Александр Ефремцев.

"Сразу связался с ответственными лицами, доеду до места происшествия, выясню все причины и обстоятельства, проведу рабочие совещания с представителями Водоканала и администрации. Уверен, что совместными усилиями проблема будет решена, а также будет выработан комплексный подход по недопущению таких происшествий в будущем. Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил депутат.