Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
04 июля 2021 14:13  [82] Александр Ефремцев держит на личном контроле ситуацию с прорывом трубы в с. Луговое
02 июля 2021 19:00  [1588] Эксперт-мониторинг событий 28 июня – 2 июля 2021 года от АНО "Минин-центр"
02 июля 2021 08:40  [665] Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа на улице Светлоярской
01 июля 2021 15:47  [1251] Наказание за повторное вождение в пьяном виде ужесточили в России
30 июня 2021 20:11  [726] "Я намерен поддержать "Единую Россию" в ходе избирательной кампании", - Владимир Путин
30 июня 2021 10:01  [581] Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня
29 июня 2021 18:31  [544] Образовательный модуль для потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы проходит в Нижнем Новгороде
29 июня 2021 18:14  [617] "Избиратель лицемерия не терпит", – Константин Костин
29 июня 2021 09:06  [578] Партия "Новые люди" поддержит знаменитого футболиста Игоря Горелова на предстоящих выборах
28 июня 2021 16:25  [923] Домашний арест директору депкультуры Нижнего Новгорода Роману Беагону вновь продлен
Политика

Александр Ефремцев держит на личном контроле ситуацию с прорывом трубы в с. Луговое

04 июля 2021 14:13  [82] Политика
Александр Ефремцев

Александр Ефремцев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев держит на личном контроле ситуацию с прорывом трубы в с. Луговое Сергачского района

Напомним, что накануне в соцсетях жители села Лугового рассказали о том, что две недели назад произошел прорыв трубы, размыло главную и единственную дорогу, образовалась огромная яма, наполненная водой.

В результате проезд в село стал практически невозможен. На днях там застряла машина скорой помощи, которая ехала на вызов к жителям села. Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью трактора. Обращения жителей в службу Водоканала и местную администрацию результатов не дали.

"О данном инциденте мне стало известно из социальных сетей. Неприемлемо, чтобы уже на протяжении двух недель единственный проезд в село заблокирован по вине подрядных организаций. Хорошо, что с жителями, к которым направлялась скорая помощь, все хорошо, но ситуация могла бы иметь негативный сценарий. Службы экстренного реагирования должны круглосуточно иметь возможность беспрепятственного проезда в село, и для жителей села дорога должна быть безопасной", - сказал Александр Ефремцев.

"Сразу связался с ответственными лицами, доеду до места происшествия, выясню все причины и обстоятельства, проведу рабочие совещания с представителями Водоканала и администрации. Уверен, что совместными усилиями проблема будет решена, а также будет выработан комплексный подход по недопущению таких происшествий в будущем. Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил депутат.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph