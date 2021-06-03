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Спортивный онлайн-марафон "Старт 800" в июне объединил около 1000 жителей нижегородской области

05 июля 2021 18:24  [21] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области подведены итоги июньского марафона движения "Старт 800". Более 20 участников марафона получат призы за активность в ходьбе, беге, езде на велосипеде, а также за тренировки в домашних условиях. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Напомним, в июне начался первый марафон движения "Старт 800" среди пользователей бесплатного мобильного приложения "Активный житель". Официальный старт проекту дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 24 мая 2021 года.

Марафон движения проводится в рамках праздничных мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода. В июньском марафоне движения "Старт 800" приняли участие 987 жителей Нижегородской области.

В номинации "За наибольшую дистанцию в ходьбе" победителями стали три жителя Нижнего Новгорода, каждый из которых, в среднем, ежедневно проходил более 14 км.

Самыми активными бегунами стали двое жителей Кстова и житель Дзержинска. Каждый из пробегал более 6 км в день.

Дольше и быстрее всех крутили педали в Нижнем Новгороде – каждый из трёх победителей проезжал на велосипеде, в среднем, более 5 км в день.

По домашним тренировкам в номинации "Ходьба на месте" 1 место завоевал житель Дзержинска, 2 место – жительница Семёнова, на 3 месте – нижегородец. В номинации "Бег на месте" на 1 месте - житель Нижнего Новгорода, на 2 месте – житель Городца, на 3 месте – житель Семёнова.

Всем победителям в разных номинациях будут вручены призы, отметили в правительстве.

А сейчас уже стартовал июльский марафон "В разгаре движения". Призы также получат по три самых активных пользователя приложения в каждой из номинаций. Специальная номинация июля - "Лучший на районе": в ней будет определено 10 победителей.

Напомним, приложение "Активный житель" доступно в Google Play и в AppStore. Оно позволяет зарабатывать "доброрубли", просто занимаясь спортом: приложение распознает такие тренировки как ходьба, бег - даже на месте, катание на коньках, роликах и лыжах, а также езду на велосипеде. Кроме того, оно сопряжается с сервисами "Здоровье" или Google Fit.

Для участия в ежемесячном марафоне движения пользователю необходимо включить режим "Тренировка" и выбрать для себя вид активности. Режим "Тренировка" также позволит получать дополнительные "доброрубли" за занятия спортом в специальных местах (они указаны в разделе "дР" – "Заработать").

В приложении отмечено 1800 бонусных объектов Нижегородской области, которые выводятся по геолокации. Так можно узнать о режиме работы, например, спортивных площадок.

А начисленные "доброрубли" можно обменять на купоны - и приобретать товары и услуги более 60 партнёров бонусной программы со скидками.

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