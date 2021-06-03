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Общество

Ремонт дорог по программе благоустройства сельских поселений проводится в Дальнеконстантиновском районе

05 июля 2021 18:36  [98] Общество

Фото: газета "Родная земля"

В селе Татарское Дальнеконстантиновского района отремонтировали дорогу и установили освещение в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". На дороге протяженностью 800 метров прошли работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

Как уточнили в правительстве Нижегородской области, общая стоимость проекта – 1,7 млн рублей. На отремонтированной дороге были установлены энергосберегающие фонари на сумму 530 тысяч рублей.

В приёмке работ приняли участие депутат Заксобрания Нижегородской области, член комитета по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев, депутат Заксобрания Александр Ефремцев, глава МСУ Дальнеконстантиновского района Владимир Варнаков и местные жители.

Евгений Лебедев уточнил, что программа "Комплексное развитие сельских территорий" – это еще один инструмент, который даёт региону дополнительную возможность для развития небольших сельских поселений. Он отметил, что новая дорога в Татарском замечательного качества, оборудовано современным освещением.

"Дороги, свет и газ - это то, что составляет основу комфортного проживания на селе. Мы рады, что эта программа помогла реализовать желания жителей, которые полны энтузиазма и горят желанием выйти с новыми инициативами, позволяющими решить проблемы местной территории. И мы их обязательно будем поддерживать", - сказал спикер Заксобрания.

Кроме того, в рамках этой программы идёт ремонт дороги в р.п. Дальнее Константиново на улицах Дружбы и Ветеринарной. Общая стоимость проекта – 1,8 млн рублей.

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов напомнили, что в 2021 году на реализацию проектов программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Нижегородской области планируется направить свыше 1 млрд рублей - это почти в два раза больше, чем в прошлом. Программа позволяет строить социальные объекты, жильё для работников агропрома и соцсферы, газифицировать сёла и деревни, благоустраивать сельские территории.

Ранее сообщалось, что более 50 домов для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы построят в Нижегородской области в 2021 году. Их возведут в 13 районах региона по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

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Теги:
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