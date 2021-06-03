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Спорт

Олег Матыцин и Глеб Никитин обсудили вопросы развития спорта в Нижегородской области

05 июля 2021 19:47  [61] Спорт

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 июля провели рабочую встречу на стадионе "Нижний Новгород", в ходе которой обсудили развитие спорта в регионе.

"Вижу, что у вас очень активная позиция, как при создании современной спортивной инфраструктуры, так и при проведении международных соревнований, которые тоже являются катализатором для развития спорта. Это заметно на примере чемпионата Европы по современному пятиборью. Радует, что при организации было использовано наследие чемпионата мира по футболу. У вас есть необходимый опыт и профессиональная команда. Также сегодня мы обсуждаем стратегию развития физической культуры и спорта России. В Нижегородской области, безусловно, есть стратегическое видение развития спорта", - отметил Олег Матицын.

Министр спорта РФ добавил, что его воодушевил масштаб строительства и реконструкции при подготовке к 800-летию областного центра.

"Нижний Новгород является сейчас одним из лидеров с точки зрения интереса у туристов. Здесь есть что посмотреть и вспомнить из истории нашей Родины", - добавил Олег Матицын.

"Юбилей города стал возможностью привлечь к Нижнему максимум внимания, как в России, так и за рубежом. Планируем, что в этом году в регионе пройдет примерно 1000 мероприятий в области физкультуры и спорта. Каждое из них – не просто спортивная борьба, но и вклад в популяризацию здорового образа жизни, развитие инфраструктуры. У нас есть программа по развитию ФОКов, строительству новых спортивных объектов, и нам очень важна поддержка федерального правительства", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области рассказал, что на сегодняшний день в регионе развивается 105 видов спорта. В перечень базовых в 2018-2022 годах входит 23 вида спорта. В Нижегородской области регулярно проводятся крупные спортивные мероприятия. Так, 17 июля на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Португалии.

"Правительство Нижегородской области уделяет особое внимание обеспечению безопасности спортивных мероприятий. Нижегородцы проявляют большой интерес к таким событиям, и, конечно, очень важно, чтобы соревнования проходили в присутствии зрителей. Активно в регионе идет прививочная кампания. Именно в вакцинации мы видим залог успешного проведения и планирования любых мероприятий", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин и Глеб Никитин приняли участие в открытии чемпионата Европы по современному пятиборью. Кроме того, они приняли участие в торжественном открытии нового ФОКа "Легенда" в Ветлуге.

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Теги:
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