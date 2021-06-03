Олег Матыцин и Глеб Никитин открыли ФОК "Легенда" в Ветлуге Спорт

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 июля приняли участие в торжественном открытии нового ФОКа "Легенда" в Ветлуге. Они ознакомились с его работой и пообщались с местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Олег Матицин отметил, что очень рад реализации этого проекта в партнёрстве с правительством Нижегородской области и назвал его хорошим примером и для других регионов России. Например, здесь развиваются необычные виды спорта, такие как, каратэ-кёкусинкай.

"Спорт – удивительная сфера деятельности, через которую мы можем давать детям дополнительное образование и новые возможности для того, чтобы провести время с родителями", - сказал глава Минспорта.

Глеб Никитин также добавил, что Ветлужский район очень спортивный: здесь популярны футбол, хоккей, настольный теннис, каратэ, лыжи. Более того, ветлужские спортсмены добиваются успехов на самых разных уровнях.

Губернатор сообщил, что ФОК возведён при поддержке правительства страны, а высвободившуюся сумму область смогла перенаправить на строительство других спортивных объектов в регионе.

"Наша задача - сделать все для того, чтобы занятия во всех районах области стали максимально доступными. В этом году мы планируем открыть зал по художественной гимнастике в Заволжье. Его мы закладывали вместе с Диной и Ариной Авериными, которые спортивную карьеру начинали именно в этом городе. Также будут вводиться в строй объекты в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Будут строиться и новые объекты", - заявил Глеб Никитин.

"Легенда" в Ветлуге стала 39-м физкультурно-оздоровительным комплексом в регионе. Он состоит из двух залов с тремя бассейнами и спортивных залов различного назначения (тренажерного, зала восточных единоборств).

Ранее сообщалось, что на территории стадиона "Красная Этна" в этом году планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ).

Также в этом году будет обновлён муниципальный стадион "Чайка" в Автозаводском районе. На этом стадионе пройдёт реконструкция футбольного поля, двух хоккейных площадок, теннисной площадки и центрального здания.

Напомним, реконструкция стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде запланирована на 2022-2023 годы. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте физической культуры и спорта администрации города. В настоящее время департамент занимается подготовкой конкурсной документации для определения подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию.