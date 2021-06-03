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Когда нужен подъем стройматериалов на этаж?

06 июля 2021 16:26  [67]

За последние годы количество новостроек и ремонтов в жилых домах вторичного фонда только растет. Не во всех домах, особенно старой планировки есть лифты. Да и в многоэтажках они не всегда работают. Поэтому и нужен подъем стройматериалов силами сторонних грузчиков. Такую услугу можно заказать в Интернете. Конечно, можно провести погрузочно-разгрузочные работы самостоятельно, но не в каждой семье есть несколько крепких и сильных молодых парней.

Услугу перевозки и подъема стройматериалов предоставляют не все продавцы и поставщики. Нужно заказывать отдельную бригаду грузчиков. Такие работники стоят обычно недорого. В цену не входит количество и объем переносимых материалов. Особое значение имеет этажность. Чем выше этаж, тем выше будет цена за переноску. Чаще всего грузчики располагаются по цепочке на каждом этаже и передают пакеты или коробки друг другу. Так работают, если речь идет о большом грузе, от 2 тонн и выше. Если заказчику нужно поднять в квартиру лишь небольшое количество стройматериалов, достаточно заказать несколько грузчиков, которые оперативно сделают работу, то есть быстро донесут:

  • керамическую плитку;
  • железных профилей;
  • гипсокартона;
  • краски;
  • линолеума;
  • кирпича;
  • сыпучих материалов;
  • паркетной доски.

При необходимости транспортируются и поднимаются до квартиры крупногабаритные вещи – предметы обстановки, например, пианино, мебель, радиаторы отопления, кондиционер. Чуть выше стоит переноска хрупких материалов – кварца, стеклоблоков, кафельной плитки. Оплата грузчиков, может быть как за весь объем работ и с учетом этажности, так и почасовая. Цена ниже, если бригада может использовать специализированную технику, например, машины-погрузчики, мини-краны. Но не всегда есть возможность заказать и применять такую спецтехнику, а приходится использовать только ручной труд.

Свои особенности имеет погрузка, разгрузка и переноска витрин, а также торгового холодильного оборудования. Порой такие объекты нужно не только занести на этаж, например, торгового центра, а и переставить с места на место. Такие работы также не под силу простым разнорабочим или продавцом женского пола. Такие тяжелые и крупногабаритные вещи должны переносить и переставлять только профессионалы, которые соблюдают технику безопасности. Перемещать их можно и в ночное время, чтобы не мешать работе офиса, торгового зала или всего центра.

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