Вопросы развития нижегородского спорта обсудили Олег Матыцин и Глеб Никитин на встрече с общественностью Спорт

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стадионе "Нижний Новгород" провели встречу со спортивной общественностью региона. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Андрей Бетин, руководители спортивных федераций области, директора и сотрудники детско-юношеских спортивных школ, профильных образовательных и медицинских учреждений.

"Для меня важно пообщаться с вами лицом к лицу, услышать вопросы и рекомендации. Такие встречи позволяют лучше понять друг друга. Сегодня необходимо создать правовое поле для развития спорта, чтобы было понятно, кто и за что отвечает. Нам нужно разработать нормативную базу, направленную на гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и об образовании. Важно обсуждать и цифровизацию отрасли – создание единой цифровой платформы. Ключевая задача - достижение показателей федерального проекта "Спорт – норма жизни", определенных президентом России Владимиром Путиным. Это невозможно без современной инфраструктуры, системы подготовки кадров, развития детско-юношеского спорта. Такая работа в регионах должна вестись в рамках общей стратегии", - отметил Олег Матыцин.

"Рад встретиться с людьми, искренне преданными спорту, сохраняющими его традиции и делающие все для его развития в Нижегородской области. Здесь наши с вами цели полностью совпадают. Причем это касается как спорта высших достижений, так и физкультурного движения", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, в год 800-летия в Нижнем Новгороде проходит немало крупных спортивных мероприятий.

"Состоялись финальный матч Бетсити Кубка России и этап Кубка мира по конному спорту, чемпионат Европы по современному пятиборью, старт которому мы дали вчера. Впереди нас ждут матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Португалии, международный заплыв X-WATERS VOLGA и многое другое", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что с 2019 года в Нижегородской области активно реализуется проект "Спорт-норма жизни", входящий в национальный проект "Демография". Результаты уже видны многим жителям.

"С Олегом Матыциным побывали в Ветлуге, где открыли физкультурно-оздоровительный комплекс – 39-й в регионе. Продолжается строительство зала художественной гимнастики в Заволжье, ледовой арены в Ковернино, легкоатлетического манежа на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде и футбольного манежа – на территории спорткомплекса "Борский". В рамках реализации проекта в области открыто 29 спортплощадок. Уверен, все это будет надежным подспорьем для того, чтобы привлечь как можно больше жителей к регулярным занятиям физкультурой и спортом", - сказал Глеб Никитин.

Основной блок вопросов касался строительства в регионе новых спортивных объектов. Так, исполнительный директор "Совета ветеранов спорта" Елена Попонина задала вопрос о возможности строительства в Нижнем Новгороде базы для развития водных видов спорта.

"Мы обсуждали эту тему с губернатором. Конечно, если есть школа, то нужна и современная инфраструктура. Регион направил официальный запрос. Будем оказывать максимальное содействие", - отметил Олег Матыцин.

"Мы рассчитываем вместе с правительством России работать над этим вопросом. Потребность в таком объекте очень большая. Планируем начать предпроектную подготовку, а затем приступим и к работе над проектом", - сказал Глеб Никитин.

Вице-президент федерации художественной гимнастики Нижегородской области, заслуженный тренер России Наталья Тишина отметила необходимость строительства спортивной современной базы для СШОР №16 по художественной гимнастике. В своем ответе Олег Матыцин подчеркнул успехи региона в данном виде спорта.

"Этот объект есть в заявке от региона. Будем оценивать, что можно сделать", - отметил министр.

Генеральный менеджер "Торпедо" Максим Гафуров задал вопрос о строительстве в Нижнем Новгороде ледового дворца.

"Считаю, этот объект важен и нужен здесь. Есть документация, предварительные расчеты. У региона есть школа и ресурсы для развития хоккея. Будем оказывать максимальное содействие в реализации данного проекта", - сказал Олег Матыцин.

Президент федерации настольного тенниса Нижегородской области Александр Марусич задал вопрос о расширении базы для развития настольного тенниса в регионе. В ходе обсуждения было принято решение о формировании заявки на строительство нового зала.

Также прозвучали вопросы о развитии женского хоккея, поддержке футбола, повышении квалификации работников отрасли, подготовке к Олимпийским играм в Токио.

Вице-президент федерации сумо Нижегородской области Михаил Аршинов задал вопрос о повышении размера суточных для спортсменов в командировках. Как отметил Олег Матыцин, данное решение уже принято и находится на согласовании в Минфине РФ.

"За последние годы в Нижегородской области произошли значительные качественные изменения: это заметно и по развивающейся инфраструктуре в области спорта, и по росту интереса среди жителей, уровню спортивной подготовки ведущих спортивных команд и отдельных спортсменов. Сейчас Нижний Новгород с уверенностью можно назвать одним из центров спорта в стране. Убежден, что формат открытого диалога на таком высоком уровне, с министром спорта РФ, - это отличный шаг и толчок для дальнейшего развития. Ведь кому как не профессионалам своего дела, работникам данной сферы, знать о сложностях, текущих потребностях и новых возможностях для улучшений. Уверен, что вопросы, затронутые на встрече, не останутся без внимания, инициативы и предложения найдут поддержку", - сказал по итогам встречи заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.