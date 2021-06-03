Олег Матыцин и Глеб Никитин вручили награды нижегородским представителям спорта

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручили награды представителям спортивной отрасли региона. Торжественная церемония прошла на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В частности, были вручены почетные грамоты и благодарности министерства спорта РФ, благодарность губернатора Нижегородской области.
Кроме того, за успехи в спортивной деятельности ряду нижегородцев присвоили звания мастеров спорта РФ, заслуженных тренеров, Отличников физической культуры и спорта РФ.
Отмечается, что во время церемонии Глеб Никитин вручил Олегу Матыцину юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода".
"В Нижегородской области школа очень высокого уровня, которая дала стране немало сильных спортсменов. Увидел, что спорт в регионе развивается, и впереди, несомненно, позитивные перемены", - отметил Олег Матыцин.
"Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией, нижегородские спортсмены в прошлом и в этом году показали очень высокие результаты на соревнованиях. Хочу поблагодарить за эту работу всех, кто трудится в спортивной отрасли", - сказал Глеб Никитин.
Список награждённых и врученные награды:
- Байдусов Александр Жаксыгалиевич (судья по спортивной борьбе) - Спортивный судья всероссийской категории по спортивной борьбе;
- Баженова Анастасия Дмитриевна (спортсмен) - Мастер спорта России по гребному спорту;
- Беликова Екатерина Михайловна (спортсмен) - Мастер спорта России по гребному спорту;
- Буров Сергей Николаевич (тренер МБУ "СШОР по греко-римской борьбе") - Почётная грамота Министерства спорта РФ;
- Варламов Михаил Николаевич (директор МБУ "Заволжский ФОК") - Почётная грамота Министерства спорта РФ;
- Вельмужов Михаил Дмитриевич (заместитель директора ГБУ НО "ФОК "Мещерский") - Благодарность министра спорта РФ;
- Волкова Арина Сергеевна (спортсмен) - Мастер спорта России по чир спорту;
- Ворошилов Александр Геннадьевич (директор МАУ "ФОК "Триумф" Володарского района) - Благодарность министра спорта РФ;
- Голубева Элина Анатольевна (спортсмен) - Мастер спорта России по гребному спорту;
- Еголин Виталий Алексеевич (спортсмен) - Гроссмейстер России по шашкам;
- Закерьяев Руслан Яяевич (тренер МБУ "СШОР по греко-римской борьбе") - Почётная грамота Министерства спорта РФ;
- Курбанов Магомед Абдулкадирович (спортсмен) - Мастер спорта России по смешанному боевому единоборству (ММА);
- Новикова Алена Алексеевна (спортсмен) - Мастер спорта России по гребному спорту;
- Магомедов Камиль Гусейнович (спортсмен) - Мастер спорта России по смешанному боевому единоборству (ММА);
- Маячкин Арсений Станиславович (спортсмен) - Мастер спорта России по парусному спорту;
- Панафутин Матвей Максимович (спортсмен) - Мастер спорта России по настольному теннису;
- Пантелеева Светлана Эдуардовна (тренер МБУ "ССШОР борьбы "Созвездие") - Почётная грамота Министерства спорта РФ;
- Петунова Мария Вадимовна (спортсмен) - Мастер спорта России по тяжёлой атлетике;
- Пивкина Светлана Ивановна (тренер по настольному теннису МБУ "СШОР по фехтованию") - Почётная грамота Министерства спорта РФ;
- Попонина Елена Владимировна (член президиума совета ветеранов спорта Нижегородской области) - Благодарность министра спорта РФ;
- Пустынникова Лариса Валерьевна (директор департамента по делам молодёжи и спорта администрации г. Саров) - Благодарность министра спорта РФ;
- Рогов Дмитрий Сергеевич (тренер) - Заслуженный тренер России;
- Садковский Евгений Алексеевич (тренер) - Заслуженный тренер России;
- Соснихин Сергей Леонтьевич (тренер) - Заслуженный тренер России;
- Соя Игорь Анатольевич (руководитель НРОО "Федерация современного пятиборья") - Благодарность губернатора Нижегородской области;
- Сулейманов Магомед Сулейманович (спортсмен) - Мастер спорта России по смешанному боевому единоборству (ММА);
- Федотова Ксения Сергеевна (спортсмен) - Мастер спорта России по гребному спорту;
- Фролов Иван Михайлович (тренер) - Заслуженный тренер России:
- Харитонов Виктор Владимирович (президент ООО "Олимпийский совет Нижегородской области") - Отличник физической культуры и спорта РФ;
- Хрулев Данила Александрович (спортсмен) - Мастер спорта России по тайскому боксу;
- Шаров Сергей Павлович (спортсмен) - Мастер спорта России;
- Шубин Даниил Максимович (спортсмен) - Мастер спорта России по лёгкой атлетике.
Ранее сообщалось, что министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 июля провели рабочую встречу на стадионе "Нижний Новгород", в ходе которой обсудили развитие спорта в регионе. Кроме того, они приняли участие в открытии чемпионата Европы по современному пятиборью и нового ФОКа "Легенда" в Ветлуге.
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