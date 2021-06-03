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Спорт

Олег Матыцин и Глеб Никитин вручили награды нижегородским представителям спорта

06 июля 2021 13:30  [89] Спорт

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручили награды представителям спортивной отрасли региона. Торжественная церемония прошла на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, были вручены почетные грамоты и благодарности министерства спорта РФ, благодарность губернатора Нижегородской области.

Кроме того, за успехи в спортивной деятельности ряду нижегородцев присвоили звания мастеров спорта РФ, заслуженных тренеров, Отличников физической культуры и спорта РФ.

Отмечается, что во время церемонии Глеб Никитин вручил Олегу Матыцину юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода".

"В Нижегородской области школа очень высокого уровня, которая дала стране немало сильных спортсменов. Увидел, что спорт в регионе развивается, и впереди, несомненно, позитивные перемены", - отметил Олег Матыцин.

"Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией, нижегородские спортсмены в прошлом и в этом году показали очень высокие результаты на соревнованиях. Хочу поблагодарить за эту работу всех, кто трудится в спортивной отрасли", - сказал Глеб Никитин.

Список награждённых и врученные награды:

- Байдусов Александр Жаксыгалиевич (судья по спортивной борьбе) - Спортивный судья всероссийской категории по спортивной борьбе;

- Баженова Анастасия Дмитриевна (спортсмен) - Мастер спорта России по гребному спорту;

- Беликова Екатерина Михайловна (спортсмен) - Мастер спорта России по гребному спорту;

- Буров Сергей Николаевич (тренер МБУ "СШОР по греко-римской борьбе") - Почётная грамота Министерства спорта РФ;

- Варламов Михаил Николаевич (директор МБУ "Заволжский ФОК") - Почётная грамота Министерства спорта РФ;

- Вельмужов Михаил Дмитриевич (заместитель директора ГБУ НО "ФОК "Мещерский") - Благодарность министра спорта РФ;

- Волкова Арина Сергеевна (спортсмен) - Мастер спорта России по чир спорту;

- Ворошилов Александр Геннадьевич (директор МАУ "ФОК "Триумф" Володарского района) - Благодарность министра спорта РФ;

- Голубева Элина Анатольевна (спортсмен) - Мастер спорта России по гребному спорту;

- Еголин Виталий Алексеевич (спортсмен) - Гроссмейстер России по шашкам;

- Закерьяев Руслан Яяевич (тренер МБУ "СШОР по греко-римской борьбе") - Почётная грамота Министерства спорта РФ;

- Курбанов Магомед Абдулкадирович (спортсмен) - Мастер спорта России по смешанному боевому единоборству (ММА);

- Новикова Алена Алексеевна (спортсмен) - Мастер спорта России по гребному спорту;

- Магомедов Камиль Гусейнович (спортсмен) - Мастер спорта России по смешанному боевому единоборству (ММА);

- Маячкин Арсений Станиславович (спортсмен) - Мастер спорта России по парусному спорту;

- Панафутин Матвей Максимович (спортсмен) - Мастер спорта России по настольному теннису;

- Пантелеева Светлана Эдуардовна (тренер МБУ "ССШОР борьбы "Созвездие") - Почётная грамота Министерства спорта РФ;

- Петунова Мария Вадимовна (спортсмен) - Мастер спорта России по тяжёлой атлетике;

- Пивкина Светлана Ивановна (тренер по настольному теннису МБУ "СШОР по фехтованию") - Почётная грамота Министерства спорта РФ;

- Попонина Елена Владимировна (член президиума совета ветеранов спорта Нижегородской области) - Благодарность министра спорта РФ;

- Пустынникова Лариса Валерьевна (директор департамента по делам молодёжи и спорта администрации г. Саров) - Благодарность министра спорта РФ;

- Рогов Дмитрий Сергеевич (тренер) - Заслуженный тренер России;

- Садковский Евгений Алексеевич (тренер) - Заслуженный тренер России;

- Соснихин Сергей Леонтьевич (тренер) - Заслуженный тренер России;

- Соя Игорь Анатольевич (руководитель НРОО "Федерация современного пятиборья") - Благодарность губернатора Нижегородской области;

- Сулейманов Магомед Сулейманович (спортсмен) - Мастер спорта России по смешанному боевому единоборству (ММА);

- Федотова Ксения Сергеевна (спортсмен) - Мастер спорта России по гребному спорту;

- Фролов Иван Михайлович (тренер) - Заслуженный тренер России:

- Харитонов Виктор Владимирович (президент ООО "Олимпийский совет Нижегородской области") - Отличник физической культуры и спорта РФ;

- Хрулев Данила Александрович (спортсмен) - Мастер спорта России по тайскому боксу;

- Шаров Сергей Павлович (спортсмен) - Мастер спорта России;

- Шубин Даниил Максимович (спортсмен) - Мастер спорта России по лёгкой атлетике.

Ранее сообщалось, что министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 июля провели рабочую встречу на стадионе "Нижний Новгород", в ходе которой обсудили развитие спорта в регионе. Кроме того, они приняли участие в открытии чемпионата Европы по современному пятиборью и нового ФОКа "Легенда" в Ветлуге.

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