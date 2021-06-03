Платные парковки на ряде улиц Нижнего Новгорода запустят в эксплуатацию уже в августе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Платные парковки на ряде улиц Нижнего Новгорода запустят в эксплуатацию уже в августе. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в августе в опытную эксплуатацию будут запущены три платные парковки, две из которых расположены в Нижегородском районе города и одна - в районе Центрального рынка.

Так, речь идет о следующих парковках:

на ул. Пискунова (от Верхне-Волжской набережной до ул. Минина, от ул. Ульянова до ул. Варварская),

на ул. Октябрьская (от ул. Ошарская до ул. Алексеевская, от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская),

на ул. Чкалова (от д. № 1 до д. № 29).

В мэрии отметили, что такое решение продиктовано необходимостью обкатать схему выдачи разрешений. При этом вся сеть платных парковок заработает с нового года. Штрафы в период опытной эксплуатации взыматься не будут.

Для пользователей парковками предусмотрена возможность покупки годовых абонементов по льготной цене - 50% от базовой стоимости абонемента. Такие абонементы могут приобрести как физические, так и юридические лица.

Для инвалидов и участников ВОВ существуют особые условия пользования парковками - они могут парковаться бесплатно в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. Жители близлежащих домов могут приобрести годовые абонементы по льготной цене - 3000 рублей.

Ранее сообщалось, что парковка на Рождественской стала платной с мая 2021 года.

Напомним, что сеть платных парковок предусматривает организацию 7 400 машиномест, из которых не менее 10% отдадут под места для инвалидов. В городе будет установлено 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнена разметка и установлены знаки по 119 адресам.

При этом время бесплатного пользования платными парковками в Нижнем Новгороде будет увеличено. Еще одно изменение закрепляет право бесплатного пользования платной парковкой в течение первых 15 минут.