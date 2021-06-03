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Платные парковки на ряде улиц Нижнего Новгорода запустят в эксплуатацию уже в августе. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, в августе в опытную эксплуатацию будут запущены три платные парковки, две из которых расположены в Нижегородском районе города и одна - в районе Центрального рынка.
Так, речь идет о следующих парковках:
В мэрии отметили, что такое решение продиктовано необходимостью обкатать схему выдачи разрешений. При этом вся сеть платных парковок заработает с нового года. Штрафы в период опытной эксплуатации взыматься не будут.
Для пользователей парковками предусмотрена возможность покупки годовых абонементов по льготной цене - 50% от базовой стоимости абонемента. Такие абонементы могут приобрести как физические, так и юридические лица.
Для инвалидов и участников ВОВ существуют особые условия пользования парковками - они могут парковаться бесплатно в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. Жители близлежащих домов могут приобрести годовые абонементы по льготной цене - 3000 рублей.
Ранее сообщалось, что парковка на Рождественской стала платной с мая 2021 года.
Напомним, что сеть платных парковок предусматривает организацию 7 400 машиномест, из которых не менее 10% отдадут под места для инвалидов. В городе будет установлено 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнена разметка и установлены знаки по 119 адресам.
При этом время бесплатного пользования платными парковками в Нижнем Новгороде будет увеличено. Еще одно изменение закрепляет право бесплатного пользования платной парковкой в течение первых 15 минут.
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