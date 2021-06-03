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Общество

Платные парковки на ряде улиц Нижнего Новгорода запустят в эксплуатацию уже в августе

07 июля 2021 08:05  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Платные парковки на ряде улиц Нижнего Новгорода запустят в эксплуатацию уже в августе. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в августе в опытную эксплуатацию будут запущены три платные парковки, две из которых расположены в Нижегородском районе города и одна - в районе Центрального рынка.

Так, речь идет о следующих парковках:

  • на ул. Пискунова (от Верхне-Волжской набережной до ул. Минина, от ул. Ульянова до ул. Варварская),
  • на ул. Октябрьская (от ул. Ошарская до ул. Алексеевская, от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская),
  • на ул. Чкалова (от д. № 1 до д. № 29).

В мэрии отметили, что такое решение продиктовано необходимостью обкатать схему выдачи разрешений. При этом вся сеть платных парковок заработает с нового года. Штрафы в период опытной эксплуатации взыматься не будут.

Для пользователей парковками предусмотрена возможность покупки годовых абонементов по льготной цене - 50% от базовой стоимости абонемента. Такие абонементы могут приобрести как физические, так и юридические лица.

Для инвалидов и участников ВОВ существуют особые условия пользования парковками - они могут парковаться бесплатно в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. Жители близлежащих домов могут приобрести годовые абонементы по льготной цене - 3000 рублей.

Ранее сообщалось, что парковка на Рождественской стала платной с мая 2021 года.

Напомним, что сеть платных парковок предусматривает организацию 7 400 машиномест, из которых не менее 10% отдадут под места для инвалидов. В городе будет установлено 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнена разметка и установлены знаки по 119 адресам.

При этом время бесплатного пользования платными парковками в Нижнем Новгороде будет увеличено. Еще одно изменение закрепляет право бесплатного пользования платной парковкой в течение первых 15 минут.

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Теги:
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