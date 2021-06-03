скейт-парк
Фото:
Работы по созданию спортивного парка в "Швейцарии" выполнены на 75%. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Согласно информации, спортивная площадка разместится в районе остановки "ул. Сурикова" на месте демонтированных кафе и аттракционов.
Там также будут расположены: пункт проката оборудования, спортивное кафе и площадка для легкой атлетики. Уже завершены работы по созданию скейт-парка, его площадь составила около 1,7 тысяч кв. м.
В настоящее время ведутся работы по созданию закольцованной беговой дорожки с мягким покрытием из EPDM-крошки, ее протяженность составит 1 км. Внутри бегового кольца ведутся работы по монтажу спортивного оборудования на площадке для тяжелой атлетики, устройству основания для мини-футбольного поля, монтажу хозблока, смонтирован туалетный модуль. Всего их будет три.
Также для комфорта отдыхающих на территории будет установлен киоск, предназначенный для продажи еды с собой.
В ближайшее время строителя приступят к монтажу детского инклюзивного оборудования. Также здесь создается новая площадка для выгула и тренировки собак.
Ранее сообщалось, что отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке "Швейцария".
Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. Речь идет о верхнем пласте парка.
Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".
Кроме того, проект предполагает установку малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+