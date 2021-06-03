Работы по созданию спортивного парка в "Швейцарии" выполнены на 75% Общество

скейт-парк Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Работы по созданию спортивного парка в "Швейцарии" выполнены на 75%. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, спортивная площадка разместится в районе остановки "ул. Сурикова" на месте демонтированных кафе и аттракционов.

Там также будут расположены: пункт проката оборудования, спортивное кафе и площадка для легкой атлетики. Уже завершены работы по созданию скейт-парка, его площадь составила около 1,7 тысяч кв. м.

В настоящее время ведутся работы по созданию закольцованной беговой дорожки с мягким покрытием из EPDM-крошки, ее протяженность составит 1 км. Внутри бегового кольца ведутся работы по монтажу спортивного оборудования на площадке для тяжелой атлетики, устройству основания для мини-футбольного поля, монтажу хозблока, смонтирован туалетный модуль. Всего их будет три.

Также для комфорта отдыхающих на территории будет установлен киоск, предназначенный для продажи еды с собой.

В ближайшее время строителя приступят к монтажу детского инклюзивного оборудования. Также здесь создается новая площадка для выгула и тренировки собак.

Ранее сообщалось, что отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке "Швейцария".

Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. Речь идет о верхнем пласте парка.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.