Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке "Швейцария"

проект фонтана
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Отделочные работы завершаются на главном поющем фонтане парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в соцсети Instagram на официальной странице парка.
Речь идет об овальном фонтане в центральной зоне рядом с ресторанным комплексом.
Согласно информации, работникам останется только подключить его к сетям водоснабжения и электроснабжения, а затем провести пуско-наладочные работы.
Известно, что на фонтане установлены порядка ста форсунок, 19 насосов и 124 подводных светодиодных светильников. Глубина водного слоя фонтана составит 60 см.
Три водных кольца будут расходится от центральной пенной струи кругами. Кроме того, их охватят два контура вертикальных и наклонных струй.
"Специально написанная программа будет автоматически переключать десяток музыкальных треков, а парапет вокруг чаши будет одновременно лавочкой для гостей парка", - поясняется в сообщении.
Напомним, в парке "Швейцария" установят два светомузыкальных фонтана. Фонтаны являются новыми объектами, которых ранее в парке не было. Второй фонтан будет находиться рядом с детским центром. Речь идет о "сухом" фонтане с подсветкой, состоящем из трех колец.
Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. Речь идет о верхнем пласте парка.
Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".
Кроме того, проект предполагает установку малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству центральной площади парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде идут полным ходом. Площадь уже освободили от строительного городка, в настоящее время рабочие демонтируют старые покрытия и приступают к подготовке оснований под новое мощение.
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