Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке "Швейцария" Общество

проект фонтана Фото: из соцсети Instagram, Парк Швейцария

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Отделочные работы завершаются на главном поющем фонтане парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в соцсети Instagram на официальной странице парка.

Речь идет об овальном фонтане в центральной зоне рядом с ресторанным комплексом.

Согласно информации, работникам останется только подключить его к сетям водоснабжения и электроснабжения, а затем провести пуско-наладочные работы.

(текущее состояние фонтана, фото: из соцсети Instagram)

Известно, что на фонтане установлены порядка ста форсунок, 19 насосов и 124 подводных светодиодных светильников. Глубина водного слоя фонтана составит 60 см.

Три водных кольца будут расходится от центральной пенной струи кругами. Кроме того, их охватят два контура вертикальных и наклонных струй.

"Специально написанная программа будет автоматически переключать десяток музыкальных треков, а парапет вокруг чаши будет одновременно лавочкой для гостей парка", - поясняется в сообщении.

Напомним, в парке "Швейцария" установят два светомузыкальных фонтана. Фонтаны являются новыми объектами, которых ранее в парке не было. Второй фонтан будет находиться рядом с детским центром. Речь идет о "сухом" фонтане с подсветкой, состоящем из трех колец.

Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. Речь идет о верхнем пласте парка.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству центральной площади парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде идут полным ходом. Площадь уже освободили от строительного городка, в настоящее время рабочие демонтируют старые покрытия и приступают к подготовке оснований под новое мощение.