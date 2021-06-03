Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
05 июля 2021 10:13  [29] Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке "Швейцария"
05 июля 2021 09:32  [166] Количество рейсов на Кипр из Нижнего Новгорода увеличено до трех в неделю
05 июля 2021 09:18  [113] Антинаркотический проект студенток НГПУ получил грантовую поддержку правительства Нижегородской области
05 июля 2021 00:07  [2282] Жаркая погода вновь придет в Нижегородскую область
04 июля 2021 12:59  [623] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 4 июля COVID-19
04 июля 2021 12:01  [552] Более 70 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступило в Нижегородскую область
04 июля 2021 10:57  [2533] Режим повышенной готовности введен в Нижегородском районе из-за опасного склона
04 июля 2021 09:41  [453] "Водный транспорт служит основой хозяйственного и промышленного развития региона", - Евгений Люлин
04 июля 2021 09:18  [527] "Судоходство всегда играло огромную роль в развитии Нижегородской области", - Глеб Никитин
03 июля 2021 19:39  [1015] Минтранс рассчитывает на увеличение пассажиропотока в нижегородском метро в 2,5 раза после ввода новых станций
Общество

Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке "Швейцария"

05 июля 2021 10:13  [29] Общество
проект фонтана

проект фонтана

Фото: из соцсети Instagram, Парк Швейцария

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Отделочные работы завершаются на главном поющем фонтане парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в соцсети Instagram на официальной странице парка.

Речь идет об овальном фонтане в центральной зоне рядом с ресторанным комплексом.

Согласно информации, работникам останется только подключить его к сетям водоснабжения и электроснабжения, а затем провести пуско-наладочные работы.

(текущее состояние фонтана, фото: из соцсети Instagram)

Известно, что на фонтане установлены порядка ста форсунок, 19 насосов и 124 подводных светодиодных светильников. Глубина водного слоя фонтана составит 60 см.

Три водных кольца будут расходится от центральной пенной струи кругами. Кроме того, их охватят два контура вертикальных и наклонных струй.

"Специально написанная программа будет автоматически переключать десяток музыкальных треков, а парапет вокруг чаши будет одновременно лавочкой для гостей парка", - поясняется в сообщении.

Напомним, в парке "Швейцария" установят два светомузыкальных фонтана. Фонтаны являются новыми объектами, которых ранее в парке не было. Второй фонтан будет находиться рядом с детским центром. Речь идет о "сухом" фонтане с подсветкой, состоящем из трех колец. 

Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. Речь идет о верхнем пласте парка. 

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству центральной площади парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде идут полным ходом. Площадь уже освободили от строительного городка, в настоящее время рабочие демонтируют старые покрытия и приступают к подготовке оснований под новое мощение.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Парк Швейцария Фонтан
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph