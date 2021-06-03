Нижегородским аграриям предоставят на развитие садоводства 23,5 млн рублей субсидий в 2021 году Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Аграрии Нижегородской области в 2021 году могут воспользоваться господдержкой на общую сумму в размере 23,5 млн рублей. Средства можно будет направить на развитие садоводства. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Глава регионального Минсельхоза пояснил, что садоводство – одна из трудоёмких и капиталоёмких отраслей. Для закладки сада, раскорчёвки старых насаждений, а также для ухода за молодыми деревьями требуются значительные финансовые вложения, а срок окупаемости таких проектов составляет несколько лет.

"Для поддержки производителей плодов и ягод предусмотрена компенсация в виде части затрат, связанных с закладкой и уходом за многолетними насаждениями. В 2021 году на эти цели планируется направить 23,5 миллиона рублей федеральных и областных субсидий", - уточнил Николай Денисов.

В настоящее время аграрии региона в промышленном масштабе выращивают яблоки, землянику, малину, ежевику, жимолость, чёрную смородину, облепиху.

Министр рассказал, что помимо этого, в Воротынском районе весной текущего года был посажен новый яблоневый сад на площади более 10 гектаров. Кроме того, питомник плодово-ягодных культур на семи гектарах заложен в Ардатовском районе, а осенью там добавятся ещё три гектара питомника. В Краснобаковском районе планируется посадить 50 гектаров чёрной смородины.

Напомним, что всего на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в 2021 году будет направленосвыше 4,5 млрд рублей. Это на 8% больше, чем в прошлом. Кроме того, сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона с начала 2021 года получили 2 млрд рублей субсидий.

Ранее замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин высоко оценил экспортный потенциал нижегородских аграриев. Так, на сегодняшний день в Нижегородской области реализуется девять экспортно-ориентированных инвестпроектов и заключено два соглашения о повышении конкурентоспособности, которые будут способствовать увеличению поставок за рубеж.