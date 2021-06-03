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Бизнес

Московская компания благоустроит парк Кулибина в Нижнем Новгороде

08 июля 2021 09:59  [89] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Московская компания благоустроит парк Кулибина в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

На конкурс, который состоялся 7 июля, было подано две заявки - от ООО "Энергопроект" и ООО "Московское наследие". Заявка от первой компании была признана не соответствующей требованиям, так как компания не подтвердила наличие опыта на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

В итоге комиссией было принято решение заключить контракт с ООО "Московское наследие". Цена контракта составила 43,5 млн рублей.

Согласно аукционной документации, благоустройство парка должно быть завершено до 1 октября.

Планируется выполнить работы по локальному ремонту дорожек, озеленению, установке малых архитектурных форм", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, планируется ремонт павильона шахматного клуба и установка арт-объектов: "Вечный двигатель", "Невозможный треугольник", "Оптическая иллюзия", "Плотность", "Проекция элемента кручения на плоскость", "Рычаг", "Стулподъемник", "Эхофон" и "Колесо гироскоп".

Напомним, что конкурс на право благоустройства парка проводился четыре раза.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что средства на благоустройство этой территории появились в бюджете города благодаря экономии. 

Напомним, часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода, установленные перед Нижегородским государственным академическим театром драмы им. Горького, после праздника хотят перенести в парк Кулибина. Отметим, что часы сделаны на основе дизайна Кулибина.

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Теги:
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