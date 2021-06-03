Автомобиль с вакциной от коронавируса попал в ДТП под Нижним Новгородом

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Автомобиль с вакциной от коронавируса, направлявшийся в Ульяновскую область, попал в ДТП под Нижним Новгородом. Об этом сообщает издание "Улпресса" со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Кучица.
Согласно информации, происшествие случилось в начале июля. В регион направлялось 18 тысяч доз.
В результате происшествия никто не пострадал. В последствии вакцина была доставлена по адресу назначения.
Ранее сообщалось, что в июле в Нижегородскую область ожидается новая поставка вакцины "КовиВак".
Напомним также, что 4 июля в регион поступило более 70 тысяч доз вакцины "Спутник V".
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