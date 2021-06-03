Автомобиль с вакциной от коронавируса попал в ДТП под Нижним Новгородом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Автомобиль с вакциной от коронавируса, направлявшийся в Ульяновскую область, попал в ДТП под Нижним Новгородом. Об этом сообщает издание "Улпресса" со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Кучица.

Согласно информации, происшествие случилось в начале июля. В регион направлялось 18 тысяч доз.

В результате происшествия никто не пострадал. В последствии вакцина была доставлена по адресу назначения.

Ранее сообщалось, что в июле в Нижегородскую область ожидается новая поставка вакцины "КовиВак".

Напомним также, что 4 июля в регион поступило более 70 тысяч доз вакцины "Спутник V".