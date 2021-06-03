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Общество

Движение транспорта ограничат на двух улицах в Советском районе из-за строительства жилого дома

02 июля 2021 15:23  [39] Общество

Фото: ЦОДД НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение транспорта ограничат на улицах 1-я Оранжерейная и Тимирязева в Советском районе Нижнего Новгорода из-за строительства многоквартирного дома. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения города (ЦООД).

С 21 июля на участках этих улиц будет введен запрет на движение, а также остановку и стоянку транспортных средств.

Согласно информации, ограничения вводятся для организации свободного въезда и выезда на строительную площадку. На подъездах к месту проведения работ будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение и парковку дорожные знаки.

Водителей просят учитывать это при планировании маршрута движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Отметим, что в границах улиц Тимирязева и 1-я Оранжерейная сейчас ведется строительство ЖК "Квартал Европейский". Проект предполагает строительство 8 многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой. Застройщиком является ООО "Квартстрой-НН", которое в марте 2019 года признано банкротом. Возведение домов в ЖК "Европейский" не осуществлялось с апреля 2016 года. Его продолжит АО "Политехстрой".

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