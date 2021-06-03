Универсальный пропуск для посещения мероприятий "Мультипасс 800" можно получить в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Instagram Алексея Молева

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области для посещения мероприятий создан универсальный персональный документ "Мультипасс 800". Он будет действовать на территории региона в период ограничений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в "Центре координации проектов цифровой экономики".

Отмечается, что новый "Мультипасс 800" даёт возможность посетить праздничные мероприятия на территории Нижегородской области, а также кинотеатры,театры, концертные залы, цирк, дельфинарии и прочие организации, осуществляющие деятельность в сфере исполнительских искусств (ОКВЭД 90.01); учреждения клубного типа (клубы, дворцы и дома культуры, дома народного творчества); организации, осуществляющие спортивную подготовку и организующие проведение спортивных (физкультурных) мероприятий; организации, осуществляющие конгрессно-выставочную деятельность.

"Мультипасс 800" выдается жителям и гостям Нижегородской области, имеющим один из трёх документов:

• сертификат профилактической прививки от COVID-19;

• отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия – 72 часа);

• результат исследования на антитела (срок действия – не более 60 дней).

Пропуск представляет собой бейдж в цифровом и в пластиковом виде. Документ можно оформить как в формате онлайн, так и в специализированном центре выдачи "Мультипасс 800", который расположен на территории около стадиона "Нижний Новгород" между 1-м и 7-м гейтами (ул. Бетанкура д.1А/1) - с 8:00 до 22:00 ежедневно.

Информация об открытии других точек офлайн-выдачи будет предоставлена дополнительно.

Чтобы получить "Мультипасс 800" в онлайн-формате необходимо зарегистрироваться на сервисе "Карта жителя Нижегородской области": на портале nn-card.ru или через одноимённое мобильное приложение (доступно для операционных систем Android и iOS). В разделе "Профиль пользователя" нужно ввести номер СНИЛС - и данные о прививке от COVID-19, результатах ПЦР-теста или исследовании на наличие иммуноглобулинов IgG автоматически поступят в систему (если они сделаны на территории региона).

Поскольку "Мультипасс 800" персонализирован, в электронном виде пользователю нужно в специальном разделе подгрузить цветной фотоснимок анфас без очков и головного убора (размер фото – до 5Мб, формат – jpeg, разрешение – 256х256 px).

После заполнения всех позиций в профиле автоматически будет сформирован цифровой бейдж.

В "Центре координации проектов цифровой экономики" добавили, что не все лаборатории Нижегородской области допущены к исследованиям на новую коронавирусную инфекцию Роспотребнадзором. Список может обновляться и доступен по ссылке.

В таких случаях бейдж можно получить только в специализированном центре выдачи в офлайн-формате. При обращении в пункт выдачи потребуется паспорт вакцинации либо справка с результатом теста на антитела.

Специалисты пункта помогут оформить пластиковый бейдж. Для этого вам потребуется указать номер СНИЛС, номер телефона, также на месте сделают фотографию для бейджа. После оформления бейджа на материальном носителе он будет доступен и в цифровом виде на сервисе "Карта жителя Нижегородской области".

"Мультипасс 800" может выдаваться на разные сроки:

- Оранжевый: на срок проведения праздничных мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году - на основании сертификата профилактической прививки от COVID-19. Документ отображается в онлайн-формате на портале и в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" либо в офлайн-формате предоставляется в специальных пунктах выдачи.

- Синий (1 вариант): на 72 часа с даты забора биоматериала (на основании отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР). Такой бейдж отображается только в онлайн-формате в профиле пользователя "Карты жителя Нижегородской области".

- Синий (2 вариант) не более чем на 60 дней с даты забора биоматериала (на основании результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19). Он отображается в онлайн-формате на портале и в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области", а в офлайн-формате предоставляется в специальных пунктах выдачи универсального персонального документа.

Кроме того, организаторы мероприятий могут выдавать разовые пропуски (к примеру, браслеты) тем, кто имеет отрицательные результаты лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.

Первыми "Мульпассы 800" начали получать организаторы чемпионата Европы по пятиборью.

Напомним, 16 июня 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе.

Допуск на мероприятия осуществляется строго по специальным подтверждениям. В частности, на фестивале "Столица закатов" выдавались браслеты. Также сообщалось, что на последующие мероприятия, согласно изменениям в указ губернатора Нижегородской области от 16.06.2021 №83, разрабатывается "универсальный документ посетителя мероприятий".