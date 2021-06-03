Роспотребнадзор подтвердил наличие гельминтов церкарии в озере Земснаряд Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области не рекомендует купаться в десяти озёрах на территории Нижнего Новгорода и в его окрестностях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве рассказали, что в 2021 году на получение санитарно-эпидемиологических заключений претендовали 15 зон рекреации водных объектов Нижегородской области - именно по стольким объектам были поданы документы в Роспотребнадзор. В Нижнем Новгороде это территории озёр Лунское и Пестичное в Сормове, озёр ПКиО II очереди по проспекту Молодежный и парка имени 777-летия на Автозаводе, Первого и Третьего озёр Щёлоковского хутора, а также озере Сортировочное в Канавинском районе. Кроме того, разрешение получили озеро Юрасовское на Бору, озеро Верхнее в Семёнове, пляжи "Беленький песочек" и "Верхний пруд" в Выксе, пляж на реке Волга в Лыскове, а также пляжи МБОУ ДО ДООЦ "Озёрный" в Ардатове и ООО "Пансионат Морозовский".

С 1 июня еженедельно проводится контроль качества воды и почвы зон зон для купания по микробиологическим показателям, а также раз в месяц - по санитарно-химическим и вирусологическим показателям. Если показатели не соответствуют норме, то на пляжах устанавливаются аншлаги "Купаться не рекомендуется". В Роспотребнадзоре добавили, что данная информация обновляется еженедельно.

В частности, на 9 июля превышения по микробиологическим показателям обнаружены на Верхнем и Третьем озёрах Щёлоковского хутора, озере парка имени 777-летия и озере ПКиО по ул. Смирнова, на пляжах Светлоярского озера, на озёрах Лунское и Пестичное в Сормове, а также в озёрах Мещерское, Больничное, Сортировочное (Канавинский район).

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в воде озера Автозаводского ПКиО на ул. Героя Смирнова (Земснаряд) обнаружены гельминты церкарии, поражающие водоплавающую птицу. Эти паразиты вызывают у человека церкариозный дерматит ("зуд купальщика").

Не стоит забывать, что заглатывание воды при купании на открытых водоемах, а также употребление этой воды для питья создают угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.

Ранее сообщалось, что купание на озере Земснаряд могут запретить из-за паразитов в воде.

Напомним, в связи с участившимися несчастными случаями на воде, МКУ “Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода” настоятельно рекомендует жителям города купаться только на оборудованных пляжах, поскольку на них дежурят спасатели.