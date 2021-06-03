Только восемь пляжей в Нижнем Новгороде оборудованы для купания Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с участившимися несчастными случаями на воде, МКУ “Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода” настоятельно рекомендует жителям города купаться только на оборудованных пляжах, поскольку на них дежурят спасатели.

Так, по данным Роспотребнадзора по Нижегородской области, специальные места для купания, соответствующие санитарно-химическим и микробиологическим показателям оборудованы только на восьми пляжах Нижнего Новгорода:

- в Сормовском районе - на озерах Лунское и Пестичное,

- в Автозаводском районе - на озерах ПКиО II очереди по проспекту Молодежный и парка имени 777-летия,

- в Приокском и Советском районах - на Первом и Третьем озерах Щелоковского хутора,

- в Канавинском районе - на пляжах “Берёзовая роща” и Больничное на Сортировке.

В ведомстве просят соблюдать во время купания правила поведения на водных объектах: купаться в специально оборудованных местах, не находяться на солнце с 11 до 17 часов дня и надевать головной убор, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения и сразу после еды, но при этом пить много чистой воды.

При судорогах, связанных с переохлаждением, рекомендуется уколоть конечность любым острым предметом: булавкой, щепкой или острым камнем и др.

Опасно нырять в незнакомых местах с неисследованным дном - это чревато травмами и даже гибелью. Нельзя плавать в зоне акватории, где могут передвигаться катеры, моторные лодки или гидроциклы. А при использовании надувных плавсредств на открытой нельзя терять бдительность - течение может унести вас далеко от берега.



Особенно внимательно нужно относиться к купанию детей: они должны находиться под присмотром взрослых. При этом нельзя оставлять малышей одних даже на мелководье, поскольку они могут отступиться и захлебнуться. Подростки без сопровождения старших могут купаться только в специально отведённых для этого местах.

Напомним, в Нижегородской области с начала купального сезона по 27 июня зафиксировано 27 происшествий на воде, в результате которых погибли 28 человек.

#https://www.niann.ru/?id=566812##Пятеро из них - дети##. Так, 3 июня в Сергаче утонул 9-летний ребенок. 19 июня на первом Щёлковском озере утонул 13-летний мальчик. В тот же день в акватории р.Ока в деревне Гоянищево Вачского района из воды было извлечено тело 13-летней девочки. 24 июня в Павлове из реки Ока в месте необорудованном для купания работниками АСО было извлечено тело 13-летней девочки. В этот же день на реке Пьяна было зафиксировано происшествие с 13-летней девочкой.

28 июня печальная статистика пополнилась ещё двумя несчастными случаями: в д. Варварское Городецкого района в акватории реки Узола погиб 14-летний подросток, а в реке Ветлуга близ деревни Булдаково водолазы до сих пор ищут тело 12-летнего ребёнка.