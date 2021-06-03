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Движение транспорта на участке ул. Сурикова приостановят до 26 июля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.
Согласно информации, это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Так, с 08:00 12 июля до 23:59 26 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице Сурикова на участке дороги напротив дома №5.
Отмечается, что для свободного подъезда к жилым домам будет организовано движение в обоих направлениях на участке дороги от улицы Крылова до улицы Корейской.
Кроме того, на период действия ограничений будет разрешен поворот направо и налево с улицы Корейской на улицу Сурикова.
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