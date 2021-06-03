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Общество

Еще один случай вируса АЧС выявлен в Воротынском районе

09 июля 2021 14:10  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще один случай вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Воротынском районе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.

Согласно информации, вирус был выявлен при проведении лабораторного исследования патологического материала, доставленного из личного подсобного хозяйства в с. Кекино.

Сейчас на данной территории проводится комплекс противоэпизоотических мероприятий на купирование очага инфекции, проведение вынужденной дезинфекции подворья, уничтожение трупов свиней.

Ранее сообщалось о регистрации вируса на территории Сергачского и Воротынского районов региона.

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Теги:
АЧС
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