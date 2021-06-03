Еще один случай вируса АЧС выявлен в Воротынском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще один случай вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Воротынском районе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.



Согласно информации, вирус был выявлен при проведении лабораторного исследования патологического материала, доставленного из личного подсобного хозяйства в с. Кекино.



Сейчас на данной территории проводится комплекс противоэпизоотических мероприятий на купирование очага инфекции, проведение вынужденной дезинфекции подворья, уничтожение трупов свиней.



Ранее сообщалось о регистрации вируса на территории Сергачского и Воротынского районов региона.