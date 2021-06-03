Около 300 стобалльных результатов ЕГЭ зафиксировано в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области зафиксировано 295 стобалльных результатов ЕГЭ по итогам основных дней сдачи экзамена. Об этом сообщает региональное министерство образования, науки и молодёжной политики.

В частности, по итогам основных дней проведения ЕГЭ в Нижегородской области зафиксировано 295 стобалльных результатов, причём максимальные оценки выпускники смогли получить практически по всем учебным предметам, за исключением лишь французского, немецкого и китайского языков. Наибольшее количество высших баллов отмечено на ЕГЭ по русскому языку и литературе, уточнила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

При этом 12 участников ЕГЭ получили 100 баллов сразу по двум учебным предметам - в основном те, кто сдавал русский язык и литературу.

Также максимальные баллы по двум предметам были зафиксированы у 8 выпускников по "дуэтам": русский язык - обществознание, химия - биология, математика - физика, физика - информатика.

300 баллов по результатам ЕГЭ в этом году никому не удалось получить.

В Минобре сообщили, что в настоящее время организована работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами. Кроме того, ожидаются результаты экзаменов, проведённых в резервные дни основного периода.

На территории Нижегородской области в основной период проведения ЕГЭ экзамены сдали около 13 тысяч выпускников на 92 пунктах.

В 2021 для выпускников 11 классов только один экзамен был обязательным - по русскому языку, остальные сдавались по выбору. Самыми популярными предметами оказались математика, обществознание, физика и биология.

С 12 по 17 июля пройдёт дополнительный период сдачи ЕГЭ: на эти дни назначены пересдачи по русскому языку, а также экзамены для тех, кто не смог принять участие в ЕГЭ в основные даты.

Напомним, в Нижнем Новгороде медалью "За особые успехи в учении" наградят 732 выпускников этого года.