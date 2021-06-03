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Общество

Прием в "Школу 800" в Нижнем Новгороде начнется после 15 августа

09 июля 2021 16:40  [38] Общество
Проекты корпусов Школы 800

Проекты корпусов Школы 800

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прием в "Школу 800" в Нижнем Новгороде начнется после 15 августа. Об этом руководитель образовательного центра "Школа 800" Сергей Злобин сообщил в своем аккаунте в Instagram .

По его словам, прием детей в учебное заведение будет осуществляться по каждому корпусу отдельно.

"Внутри образовательного процесса, по программам повышенного уровня, будет формирование индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка", - написал Сергей Злобин.

В настоящее время набрано уже около 90% от общего количества преподавателей и сотрудников. Рекомендовано 278 педагогов на 300 вакансий.

Напомним, что образовательный комплекс на 4550 мест "Школа 800" будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1 500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1 500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1 100 мест), а также центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой. Возведение объектов планируется завершить к сентябрю.

Напомним также, что в мае общая готовность строительства трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования в городе Бор оценивалась в 76%.

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Теги:
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