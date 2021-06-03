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Общество

Студенты из Узбекистана будут дистанционно учиться в ПИМУ

09 июля 2021 17:50  [106] Общество

Фото: сайт Каршинского государственного университета

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Приволжский исследовательский медицинский университет и Каршинский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

9 июля ректор ПИМУ Николай Карякин и ректор КГУ (Кашкадарьинская область, Узбекистан) Дилмурод Набиев в режиме видеоконференцсвязи подписали соглашение о сотрудничестве и сетевом взаимодействии образовательных организаций, а также утвердили план совместной деятельности на ближайшую перспективу.

В онлайн-церемонии также приняли участие представители департамента внешних связей правительства Нижегородской области и хокимията Кашкадарьинской области Республики Узбекистан.

Предпосылки для взаимодействия двух вузов были заложены в рамках соглашения о сотрудничестве между Нижегородской и Кашкадарьинской областями, подписанного в апреле 2021 года в Ташкенте в ходе Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ: Большая промышленная неделя в Узбекистане".

Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что подписание договорных документов между учебными заведениями позволит успешно вести совместную научную деятельность, академический обмен студентами и преподавателями, а также информационными материалами. Это будет способствует укреплению партнёрских отношений между нашими регионами, добавила она.

В частности, сетевое взаимодействие вузов будет организовано в виде дистанционного обучения студентов из Узбекистана в ПИМУ.

Ректор медицинского вуза Николай Карякин рассказал, что в середине августа всех студентов, желающих обучаться по направлениям "Фармация", "Педиатрия" и "Лечебное дело", ждут вступительные испытания в дистанционном формате. Для каждого направления выделено 25 учебных мест. К началу учебного года будет сформирована первая команда студентов, которые смогут обучаться у лучших преподавателей обеих образовательных организаций.

"Постоянно, на протяжении всех шести лет, мы будем сопровождать преподавателей и обучающихся Каршинского государственного университета", – подчеркнул ректор ПИМУ.

Ранее сообщалось, что ПИМУ переходит на дистанционный приём документов на поступление.

СПРАВКА:

Каршинский государственный университет начал свою деятельность 1 сентября 1945 г. как Каршинский филиал Бухарского объединенного педагогического и учительского института. В настоящее время в университете имеется 8 факультетов: общественных наук, филологии, иностранных языков, педагогики, искусствоведения, физики и математики, естественных наук и физической культуры – и 37 кафедр.

Приволжский исследовательский медицинский университет — государственный вуз Нижнего Новгорода, осуществляющий подготовку квалифицированных медицинских кадров, последипломное образование и повышение квалификации врачей, научную и научно-методическую работу. ПИМУ объединяет факультеты: лечебный, педиатрический, медико-профилактический, стоматологический, фармацевтический, факультет международного медицинского образования, а также факультеты высшего сестринского образования, дополнительного профессионального образования и подготовки специалистов высшей квалификации; 6 институтов, 67 кафедр.

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Теги:
Образование пиму Сотрудничество
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