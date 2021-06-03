ПИМУ переходит на дистанционный прием документов на поступление Общество

Фото: из соцсети Instagram, Николай Карякин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Приволжский исследовательский медицинский университет переходит на дистанционный прием документов на поступление. Об этом сообщил ректор вуза Николай Карякин на своей странице в соцсети Instagram.

"Учитывая продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом, с 9 июля 2021 года ужесточаем противоэпидемический режим в ПИМУ", - написал он.

В настоящее время очный прием документов от поступающих на первый курс, в ординатуру, аспирантуру и магистратуру полностью прекращен.

Заявления принимаются в дистанционной форме через Личный кабинет поступающего lka.pimunn.net. Поступающие на бюджетные места на первый курс специалитета также могут подать документы через портал госуслуг.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса. В связи с этим вузы Нижегородской области проводят вакцинацию от коронавируса для преподавателей.

Ранее сообщалось, что выпускники НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде получат дипломы индивидуально.

До этого многие вузы перевели учеников на дистанционное обучение.