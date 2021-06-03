Завод "Красное Сормово" спустил на воду сухогруз "Альфа Аквилон" Общество

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На заводе "Красное Сормово" 9 июля состоялся спуск последнего, девятого сухогрузного теплохода проекта RSD59 для транспортной компании "Альфа". Судну дали название "Альфа Аквилон". Об этом сообщает пресс-служба судостроительного предприятия.

Генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин отметил, что сухогруз "Альфа Аквилон" стал 29-ым теплоходом проекта RSD59, который построен на предприятии. Сормовская судоверфь стала лидером по производству сухогрузов этого проекта.

Руководитель предприятия также добавил, что благодаря реализации программы повышения производительности труда завод способен строить одновременно 10 судов - по данному показателю "Красное Сормово" также является лидером в стране.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уверен, что каждый спуск на воду судна - праздник не только для корабелов, сормовичей, жителей того района, где строятся суда, но и для всего Нижнего Новгорода.

"Чем больше заказов у промышленных предприятий, тем больше дополнительных налоговых поступлений в бюджет и возможностей обеспечивать достойную зарплату жителям города. Именно поэтому развитие экономики – одно из важных направлений работы администрации Нижнего Новгорода", - заявил мэр.

По традиции, в момент соприкосновения судна с водой крестная мать нового сухогруза разбила о борт теплохода бутылку шампанского. Судно также было освящено настоятелем церкви.

На предприятии добавили, что завод уже начал строительство новой серии из 11 сухогрузов проекта RSD59 для для "Государственной транспортной лизинговой компании". Спуск первого судна этой серии планируется уже осенью.

Напомним, предпоследний теплоход для транспортной компании "Альфа" был спущен на воду в начале июня. "Альфа Гермес" будет приписан к порту Таганрога.