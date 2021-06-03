Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 июля 2021 19:13  [130] Завод "Красное Сормово" спустил на воду сухогруз "Альфа Аквилон"
09 июля 2021 18:42  [136] Улицу Батумскую перекрыли для движения транспорта на все выходные
09 июля 2021 17:50  [134] Студенты из Узбекистана будут дистанционно учиться в ПИМУ
09 июля 2021 17:11  [203] Время работы пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде продлено до 21:00
09 июля 2021 17:03  [165] Капитальный ремонт дороги на проспекте Гагарина завершён на 70%
09 июля 2021 16:40  [228] Прием в "Школу 800" в Нижнем Новгороде начнется после 15 августа
09 июля 2021 16:28  [185] Около 300 стобалльных результатов ЕГЭ зафиксировано в Нижегородской области
09 июля 2021 16:20  [147] Сельскохозяйственная микроперепись стартует в Нижегородской области 1 августа
09 июля 2021 15:38  [197] Синоптики прогнозируют жару до 35° в Нижегородской области 9 июля
09 июля 2021 15:22  [209] Урны от осужденных установили на улицах Нижнего Новгорода к 800-летию
Общество

Завод "Красное Сормово" спустил на воду сухогруз "Альфа Аквилон"

09 июля 2021 19:13  [130] Общество

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На заводе "Красное Сормово" 9 июля состоялся спуск последнего, девятого сухогрузного теплохода проекта RSD59 для транспортной компании "Альфа". Судну дали название "Альфа Аквилон". Об этом сообщает пресс-служба судостроительного предприятия.

Генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин отметил, что сухогруз "Альфа Аквилон" стал 29-ым теплоходом проекта RSD59, который построен на предприятии. Сормовская судоверфь стала лидером по производству сухогрузов этого проекта.

Руководитель предприятия также добавил, что благодаря реализации программы повышения производительности труда завод способен строить одновременно 10 судов - по данному показателю "Красное Сормово" также является лидером в стране.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уверен, что каждый спуск на воду судна - праздник не только для корабелов, сормовичей, жителей того района, где строятся суда, но и для всего Нижнего Новгорода.

"Чем больше заказов у промышленных предприятий, тем больше дополнительных налоговых поступлений в бюджет и возможностей обеспечивать достойную зарплату жителям города. Именно поэтому развитие экономики – одно из важных направлений работы администрации Нижнего Новгорода", - заявил мэр.

По традиции, в момент соприкосновения судна с водой крестная мать нового сухогруза разбила о борт теплохода бутылку шампанского. Судно также было освящено настоятелем церкви.

На предприятии добавили, что завод уже начал строительство новой серии из 11 сухогрузов проекта RSD59 для для "Государственной транспортной лизинговой компании". Спуск первого судна этой серии планируется уже осенью.

Напомним, предпоследний теплоход для транспортной компании "Альфа" был спущен на воду в начале июня. "Альфа Гермес" будет приписан к порту Таганрога.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Красное Сормово Судостроение
Поделиться:
Новости по теме
04 июня 2021 08:43  [2909] Завод "Красное Сормово" спустил на воду сухогруз "Альфа Гермес"
18 мая 2021 15:24  [3182] "Красное Сормово" построит еще 11 сухогрузов RSD59 для ГТЛК
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph