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Общество

Выпущен конверт и почтовый штемпель в честь 800-летия Нижнего Новгорода

12 июля 2021 16:11  [89] Общество

Фото: пресс-служба "Почты России"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выпущен конверт и почтовый штемпель в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в УФПС Нижегородской области.

Согласно информации, в ближайшее время конверты с изображением Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы поступят в почтовые отделения Нижегородской области и других регионов РФ.

Отмечается, что на оттиске штемпеля изображен контур исторического здания Дмитриевской башни Нижегородского кремля, надпись "800 лет Нижний Новгород" и индекс Главпочтамта 603000.

Жители и гости Нижнего Новгорода могут поставить оттиск памятного штемпеля в центральном отделении почтовой связи.

Напомним, что Банк России выпускает памятные монеты, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода.

К юбилею города регулятор выпустит партию серебряных монет номиналом 3 рубля и золотых - номиналом 50 рублей. Монеты из драгоценных металлов выйдут под названием "800-летие основания Нижнего Новгорода" серии "Города".

Кроме этого, ЦБ РФ отобрал шорт-лист нижегородских символов для новых тысячных банкнот.

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Теги:
800 летие
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