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Выпущен конверт и почтовый штемпель в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в УФПС Нижегородской области.
Согласно информации, в ближайшее время конверты с изображением Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы поступят в почтовые отделения Нижегородской области и других регионов РФ.
Отмечается, что на оттиске штемпеля изображен контур исторического здания Дмитриевской башни Нижегородского кремля, надпись "800 лет Нижний Новгород" и индекс Главпочтамта 603000.
Жители и гости Нижнего Новгорода могут поставить оттиск памятного штемпеля в центральном отделении почтовой связи.
Напомним, что Банк России выпускает памятные монеты, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода.
К юбилею города регулятор выпустит партию серебряных монет номиналом 3 рубля и золотых - номиналом 50 рублей. Монеты из драгоценных металлов выйдут под названием "800-летие основания Нижнего Новгорода" серии "Города".
Кроме этого, ЦБ РФ отобрал шорт-лист нижегородских символов для новых тысячных банкнот.
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