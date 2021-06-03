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Экономика

Внешнеторговый оборот Нижегородской области за январь-май 2021 года увеличился на 19%

12 июля 2021 17:17  [101] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

По итогам января-мая 2021 года внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,52 млрд долларов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Показатели внешнеэкономической деятельности региона позволили нам занять второе место в Приволжском федеральном округе. Основной прирост по товарообороту пришелся за счёт увеличения на 25%, или 535 млн долларов, внешнеторговых операций со странами дальнего зарубежья. На данную группу стран приходится 76%, или 2,67 млрд долларов от всей суммы товарооборота. Прежде всего, это Китай, Нидерланды, Бангладеш, Германия и Индия", – рассказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил рост экспорта, который увеличился на 22% по сравнению с январём-маем прошлого года и составил 2,2 млрд долларов. В группе стран дальнего зарубежья лидерами по росту экспорта стали Бангладеш, Нидерланды, Индия, США, Польша, Египет, Франция. Среди стран ближнего зарубежья значительная доля продукции экспортировалась в Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

"Такой результат стал возможен благодаря востребованности товаров нижегородских производителей на международном рынке. В первую очередь, это продукция машиностроительной, химической и металлургической промышленности, продовольственных товаров и сырья", – отметил Глеб Никитин.

Как пояснили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, рост экспорта продукции химической промышленности произошел за счёт увеличения объёмов поставок каучука и резиновых изделий в Германию, США, Италию и Францию, пластмасс - в Беларусь, Литву, Польшу и Швейцарию и органических химических соединений - в Беларусь, Польшу и Бельгию.

Рост экспорта товаров металлургической промышленности вырос в 1,6 раза – за счёт увеличения поставок труб и проката в Индию, Египет, Беларусь и Бангладеш, чёрных металлов - в Турцию, Азербайджан, Эстонию и Египет, меди - в Китай.

"Нижегородская область – промышленный регион, поэтому очень важно, чтобы наши производители имели возможность найти покупателей не только в России, но и за рубежом. По результатам января-мая текущего года торговыми партнерами Нижегородской области при экспорте являлись сразу 119 стран", – рассказала директор регионального департамента внешних связей Ольга Гусева.

В регионе также отмечается рост несырьевого неэнергетического экспорта, доля которого в общем объёме составила 77% по итогам января-мая 2021 года, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Продукция данной категории поставлялась, в основном, в Беларусь, Бангладеш, Индию, Китай и Казахстан. В три раза увеличились поставки оборудования, механических устройств и полипропилена, более чем в 14 раз – бумаги и картона.

Напомним, что развитие несырьевого неэнергетического экспорта является одной из важнейших целей, закреплённых в стратегии развития региона до 2035 года. Общий рост экспорта определён основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. В рамках нацпроекта реализуются такие федеральные проекты, как "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

В рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нижегородские экспортёры могут получить разные меры поддержки: это бесплатные обучающие курсы, помощь при создании сайтов на иностранных языках, программы акселерации предприятий, льготные кредиты, компенсация транспортных расходов, компенсация за участие в зарубежных выставках и т.д.

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Теги:
бизнес Предприниматели Экспорт
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