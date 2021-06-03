Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
02 июля 2021 17:43  [61] Нижегородские экспортёры смогут получить поддержку РЭЦ при составлении проекта экспортного контракта на поставку товаров
02 июля 2021 12:12  [301] Президент России подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
30 июня 2021 17:15  [562] Почти 3 тысячи новых рабочих мест планируется создать в Нижегородской области
30 июня 2021 15:31  [425] Более 23 тысяч нижегородских семей получают ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка
30 июня 2021 15:21  [759] Проект онкоцентра в Нижнем Новгороде будет готов в этом году
30 июня 2021 14:28  [499] Медработники могут рассчитывать на компенсации за неиспользованные в пандемию отпуска
29 июня 2021 09:33  [502] Фонд кино выделит 15 млн рублей на модернизацию кинозалов в Нижегородской области
27 июня 2021 10:59  [2278] Нижегородские семьи получили 2,6 млрд рублей выплат на детей от 3 до 7 лет в 2021 году
26 июня 2021 10:11  [871] Куриные яйца, молоко и пшено подешевели в Нижегородской области - Нижегородстат
25 июня 2021 14:51  [1055] Нижегородская область получит около 1,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию семи школ
Экономика

Нижегородские экспортёры смогут получить поддержку РЭЦ при составлении проекта экспортного контракта на поставку товаров

02 июля 2021 17:43  [61] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские экспортёры смогут воспользоваться новой бесплатной услугой РЭЦ по составлению проекта экспортного контракта на поставку товаров. Поддержка предоставляется в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщили в региональном Минпроме.

"Контракт фиксирует достигнутые участниками договоренности с учетом норм российского и международного права. Ранее для его составления российские компании привлекали юридических консультантов, специализирующихся в этой сфере. Предлагаемый информационный материал представляет собой текст типового проекта внешнеторгового контракта купли-продажи товара, который нижегородский экспортёр может легко адаптировать под условия конкретной внешнеторговой сделки. Это не только упростит процедуру взаимодействия с иностранным бизнесом, но и удешевит и ускорит процесс заключения договора", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Министр отметил, что этот продукт будет полезен всем, кто начинает или уже ведёт свою экспортную деятельность. Воспользовавшись им, начинающий экспортёр получит представление о форме внешнеторгового контракта, содержании его основных условий и обязательствах сторон. Для удобства к документу прилагаются комментарии о порядке внесения в проект контракта необходимых изменений.

Для получения этой услуги компании необходимо предварительно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Российского экспортного центра. Скачать проект экспортного контракта можно, перейдя по ссылке.

За дополнительной информацией можно обращаться в АНО «Центр развития экспорта Нижегородской области» по телефону: 8 (831) 435-18-48.

Напомним, нижегородские экспортёры в 2021 году получат 15 млн рублей на размещение и продвижение товаров и услуг на электронных торговых площадках. Данная поддержка предоставляется Центром развития экспорта Нижегородской области в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Кроме того, РЭЦ будет компенсировать компаниям часть расходов на участие в международных выставках. Компенсации подлежат расходы на оплату аренды выставочной площади и регистрационных сборов. Предельный размер поддержки составляет 700 тысяч рублей для субъектов МСП и 2 млн рублей для крупных компаний.

Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот Нижегородской области за январь-апрель 2021 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $2,6 млрд. 76% суммы внешнеторговых операций пришлось на иностранных партнеров из дальнего зарубежья.

СПРАВКА

Российский экспортный центр оказывает финансовую и нефинансовую помощь экспортёрам, проводит аналитическую работу, предлагает услуги экспортёрам по страхованию внешнеторговых сделок, помогает принять участие в международных тендерах, содействует в поиске иностранных контрагентов, консультирует по вопросам таможенного оформления товаров, оказывает кредитно-гарантийную поддержку бизнеса. Начинающим участникам рынка доступны учебные материалы, а также предоставляется возможность пройти курс обучения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Торговля Экспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph