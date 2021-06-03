Нижегородские экспортёры смогут получить поддержку РЭЦ при составлении проекта экспортного контракта на поставку товаров Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские экспортёры смогут воспользоваться новой бесплатной услугой РЭЦ по составлению проекта экспортного контракта на поставку товаров. Поддержка предоставляется в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщили в региональном Минпроме.

"Контракт фиксирует достигнутые участниками договоренности с учетом норм российского и международного права. Ранее для его составления российские компании привлекали юридических консультантов, специализирующихся в этой сфере. Предлагаемый информационный материал представляет собой текст типового проекта внешнеторгового контракта купли-продажи товара, который нижегородский экспортёр может легко адаптировать под условия конкретной внешнеторговой сделки. Это не только упростит процедуру взаимодействия с иностранным бизнесом, но и удешевит и ускорит процесс заключения договора", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Министр отметил, что этот продукт будет полезен всем, кто начинает или уже ведёт свою экспортную деятельность. Воспользовавшись им, начинающий экспортёр получит представление о форме внешнеторгового контракта, содержании его основных условий и обязательствах сторон. Для удобства к документу прилагаются комментарии о порядке внесения в проект контракта необходимых изменений.

Для получения этой услуги компании необходимо предварительно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Российского экспортного центра. Скачать проект экспортного контракта можно, перейдя по ссылке.

За дополнительной информацией можно обращаться в АНО «Центр развития экспорта Нижегородской области» по телефону: 8 (831) 435-18-48.

Напомним, нижегородские экспортёры в 2021 году получат 15 млн рублей на размещение и продвижение товаров и услуг на электронных торговых площадках. Данная поддержка предоставляется Центром развития экспорта Нижегородской области в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Кроме того, РЭЦ будет компенсировать компаниям часть расходов на участие в международных выставках. Компенсации подлежат расходы на оплату аренды выставочной площади и регистрационных сборов. Предельный размер поддержки составляет 700 тысяч рублей для субъектов МСП и 2 млн рублей для крупных компаний.

Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот Нижегородской области за январь-апрель 2021 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $2,6 млрд. 76% суммы внешнеторговых операций пришлось на иностранных партнеров из дальнего зарубежья.

СПРАВКА

Российский экспортный центр оказывает финансовую и нефинансовую помощь экспортёрам, проводит аналитическую работу, предлагает услуги экспортёрам по страхованию внешнеторговых сделок, помогает принять участие в международных тендерах, содействует в поиске иностранных контрагентов, консультирует по вопросам таможенного оформления товаров, оказывает кредитно-гарантийную поддержку бизнеса. Начинающим участникам рынка доступны учебные материалы, а также предоставляется возможность пройти курс обучения.