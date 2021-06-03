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Бизнес

Нижегородские экспортёры получат 15 млн рублей на продвижение товаров и услуг на электронных торговых площадках

23 июня 2021 19:20  [89] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские экспортёры в 2021 году получат 15 млн рублей на размещение и продвижение товаров и услуг на электронных торговых площадках. Данная поддержка предоставляется Центром развития экспорта Нижегородской области в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Глава регионального Минпрома рассказал, что в период пандемии онлайн-торговля через международные торговые площадки стала особенно актуальной. Все больше нижегородских компаний хочет разместить свою продукцию на таких маркетплейсах, как Alibaba, Amazon, eBay, Etsy. В среднем размещение одной компании на этих площадках стоит от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей в год - это довольно ощутимая затрата для представителей малого и среднего бизнеса региона. Данная услуга будет очень эффективной и востребованной, уверены в правительстве.

Так, при содействии Центра развития экспорта Нижегородской области на международных электронных площадках было размещено 50 предприятий региона. Многие из них уже успели заключить выгодные контракты с иностранными партнёрами. Например, после получения услуги Центра по размещению на международной электронной площадке "Волго-Окская лесная компания" смогла заключить экспортный контракт с компанией из Южной Кореи на поставку пиломатериала.

Министр отметил, что в рамках поддержки нижегородским компаниям возместят 100% затрат на регистрацию точки присутствия субъекта МСП на международной электронной торговой площадке, включая оплату услуг сервисной компании-оператора, но не более 1 млн рублей на одну компанию.

По словам министра, услуга будет доступна только субъектам МСП, зарегистрированным на территории Нижегородской области в установленном законодательством порядке и не имеющим задолженности по начисленным налогам и сборам. Для получения поддержки им необходимо предварительно обратиться в Российский экспортный центр, где им бесплатно подберут релевантный канал продаж при организации экспортной электронной торговли.

Алгоритм получения услуги по размещению и продвижению продукции нижегородских компании на международных электронных площадках:

1. Авторизироваться на сайте АО "Российский экспортный центр";

2. Пройти опрос по подбору онлайн-канала продаж по ссылке;

3. Заполнить и подписать заявку-анкету;

4. Дождаться получения результатов обработки анкеты;

5. Предоставить результаты обработки анкеты в адрес Центра развития экспорта Нижегородской области на электронную почту: info@export-nn.ru;

6. Заключить соглашение с Центром развития экспорта Нижегородской области на получение услуги;

7. Получить услугу по размещению и продвижению продукции на международной электронной площадке.

За дополнительной информацией можно обращаться в АНО "Центр развития экспорта Нижегородской области" по телефону: 8 (831) 435-18-48.

Ранее сообщалось, что РЭЦ, расширяя меры поддержки экспортёров при выходе на зарубежные рынки, будет компенсировать компаниям часть расходов на участие в международных выставках. Компенсации подлежат расходы на оплату аренды выставочной площади и регистрационных сборов. Предельный размер поддержки составляет 700 тысяч рублей для субъектов МСП и 2 млн рублей для крупных компаний.

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Теги:
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