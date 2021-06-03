Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
12 июля 2021 19:09  [85] Экоактивисты очистили от мусора берег Волги в Нижнем Новгороде в рамках экспедиции "Чистая Волга"
12 июля 2021 18:56  [155] Длина пробки на пересечении улиц Акимова и Пролетарской сократилась в 5 раз после коррекции работы светофора
12 июля 2021 18:26  [106] Движение транспорта на площади Минина и Пожарского частично перекроют 13 июля
12 июля 2021 18:04  [189] Нижегородская область вышла на плато по COVID-19
12 июля 2021 17:02  [165] Внесены изменения в организацию уборки дорог в Нижегородском и Советском районах
12 июля 2021 16:29  [174] Собственник здания исправит самовольно размещённую недостоверную информацию на доме Башкирова
12 июля 2021 16:11  [160] Выпущен конверт и почтовый штемпель в честь 800-летия Нижнего Новгорода
12 июля 2021 15:36  [408] Коттеджный поселок на 600 домов построят в Арзамасском районе
12 июля 2021 14:40  [201] Подрядчик приступил к монтажу каркаса здания будущей котельной в Чкаловске
12 июля 2021 14:30  [232] Восемь новых детских площадок установили в Нижегородском районе
Общество

Длина пробки на пересечении улиц Акимова и Пролетарской сократилась в 5 раз после коррекции работы светофора

12 июля 2021 18:56  [155] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Благодаря изменению режима работы светофора в пять раз сократилась длина пробки на пересечении ул. Акимова и Пролетарской на Мещере. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он пояснил, что светофор на данном перекрёстке модернизировали с помощью блоков связи. Теперь оператор сможет контролировать его работу и переключать, исходя из дорожной ситуации.

В Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода также отметили, что для транспортного потока, который движется с Борского моста, время движения увеличено почти на 20 секунд. Благодаря этому, по оценкам специалистов, пропускная способность перекрёстка выросла на 15%. Средняя скорость движения увеличилась, как минимум, втрое – с 10-15 км/ч до 45-50 км/ч, а максимальная длина затора на этом проезде сократилась в пять раз – с 1 050 метров до 200 метров.

В частности, раньше пропускная способность пересечения улиц Акимова и Пролетарской в часы пик составляла 2 050 автомобилей в час (при потребности 2 300 автомобилей). После изменения режима работы светофора перекрёсток пропускает 2 363 единицы в час.

Напомним, в мае 2021 года были проведены работы по реконструкции 200-метрового участка Казанского шоссе на подходе к пересечению с улицей Богдановича. Благодаря этому удалось увеличить количество полос на подъезде к перекрёстку со стороны Афонина, и сейчас движение в центр города организовано по трём полосам: две – прямо и одна - налево, на улицу Богдановича. Выделение дополнительных полос движения для автомобилистов на Казанском шоссе позволило на 60% увеличить пропускную способность участка и значительно сократить пробку перед перекрёстком.

Ранее сообщалось, что выпускники НГТУ имени Р.Е. Алексеева в своих дипломных работах, представленных на защиту в этом году, решали задачи улучшения пропускной способности нижегородских дорог. В частности, студенты разработали проекты организации дорожного движения на конкретных улицах Нижнего Новгорода. Самые удачные проекты будут реализованы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги пробки Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2021 18:12  [1416] Пропускная способность Казанского шоссе увеличилась на 60% после введения дополнительных полос
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph