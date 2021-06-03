Длина пробки на пересечении улиц Акимова и Пролетарской сократилась в 5 раз после коррекции работы светофора Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Благодаря изменению режима работы светофора в пять раз сократилась длина пробки на пересечении ул. Акимова и Пролетарской на Мещере. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он пояснил, что светофор на данном перекрёстке модернизировали с помощью блоков связи. Теперь оператор сможет контролировать его работу и переключать, исходя из дорожной ситуации.

В Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода также отметили, что для транспортного потока, который движется с Борского моста, время движения увеличено почти на 20 секунд. Благодаря этому, по оценкам специалистов, пропускная способность перекрёстка выросла на 15%. Средняя скорость движения увеличилась, как минимум, втрое – с 10-15 км/ч до 45-50 км/ч, а максимальная длина затора на этом проезде сократилась в пять раз – с 1 050 метров до 200 метров.

В частности, раньше пропускная способность пересечения улиц Акимова и Пролетарской в часы пик составляла 2 050 автомобилей в час (при потребности 2 300 автомобилей). После изменения режима работы светофора перекрёсток пропускает 2 363 единицы в час.

Напомним, в мае 2021 года были проведены работы по реконструкции 200-метрового участка Казанского шоссе на подходе к пересечению с улицей Богдановича. Благодаря этому удалось увеличить количество полос на подъезде к перекрёстку со стороны Афонина, и сейчас движение в центр города организовано по трём полосам: две – прямо и одна - налево, на улицу Богдановича. Выделение дополнительных полос движения для автомобилистов на Казанском шоссе позволило на 60% увеличить пропускную способность участка и значительно сократить пробку перед перекрёстком.

Ранее сообщалось, что выпускники НГТУ имени Р.Е. Алексеева в своих дипломных работах, представленных на защиту в этом году, решали задачи улучшения пропускной способности нижегородских дорог. В частности, студенты разработали проекты организации дорожного движения на конкретных улицах Нижнего Новгорода. Самые удачные проекты будут реализованы.