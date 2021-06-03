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Пропускная способность Казанского шоссе увеличилась на 60% после введения дополнительных полос

10 июня 2021 18:12  [88]

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в час пик проинспектировал дорожную ситуацию на Казанском шоссе, где недавно была изменена схема организации дорожного движения. Мэр отметил, что выделение дополнительных полос движения для автомобилистов на Казанском шоссе позволило на 60% увеличить пропускную способность участка и значительно сократить пробку перед перекрестками.

В мае 2021 года были проведены работы по реконструкции 200-метрового участка Казанского шоссе на подходе к пересечению с улицей Богдановича. Благодаря этому удалось увеличить количество полос на подъезде к перекрестку со стороны Афонина, и сейчас движение в центр города организовано по трём полосам: две – прямо и одна - налево, на улицу Богдановича. Там уже нанесена соответствующая дорожная разметка

Кроме того, по дополнительной полосе можно повернуть и на улицу Академическую - при движении в сторону выезда из города.

Юрий Шалабаев отметил, что пропускная способность на Казанском шоссе увеличилась на 60%, а время в пути от въезда в город до улицы Богдановича сократилось в три раза.

"Если ранее максимальная длина очереди перед перекрёстками составляла в среднем 1 300 метров, то сейчас специалисты фиксируют максимум 200 метров, что характерно для движения свободного потока транспорта", - сказал мэр.

По словам Юрия Шалабаева, специалисты "Центра организации дорожного движения" непрерывно следят за развитием ситуации на особо загруженных дорожных участках города.

Ранее сообщалось, что участок дороги на ул.Стрелка закроют для движения транспорта более чем на месяц.

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Теги:
движение Дороги Транспорт
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