Пять человек утонули в водоёмах Нижегородской области за 12 июля Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, в понедельник, 12 июля, на водоёмах в регионе погибли пять человек - четверо взрослых и один ребёнок. Все трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания.

В 9:40 поступило сообщение о происшествии на воде в Городце. В районе ул. Набережной очевидец достал из Волги тело 63-летнего мужчины.

В 14:40 было зафиксировано происшествие на Силикатном озере в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Водолазы Управления ГОЧС извлекли из воды тело мужчина 1963 года рождения.

В 18:40 поступило известие о трагедии в Урене: сотрудники местного аварийно-спасательного отряда достали из пруда Холкинский карьер тело 18-летнего молодого человека.

В 19:30 сотрудники нижегородского Управления гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям выловили из Оки под Мызинским мостом тело женщины. Её личность устанавливается.

В 20:45 в Балахне водолазная группа "Доброволец" во время поисковых мероприятий достала из реки Тёплой тело 13-летнего мальчика.

Тела всех погибших на воде переданы в руки полицейских, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедших трагедий.

С начала купального сезона в Нижегородской области на воде погибли уже 57 человек, в том числе 9 детей.

Напомним, шесть взрослых и один ребёнок утонули в Нижегородской области за минувшие выходные. Между тем, за эти дни ещё семь человек были спасены сотрудниками ГУ МЧС.