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Общество

Улицу Светлоярскую в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта до 31 августа

13 июля 2021 18:35  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода в связи с капитальным ремонтом дороги и переустройством инженерных коммуникаций будет временно прекращено движение транспорта по улице Светлоярской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идёт об участке дороги от ул. Мокроусова до ул. Торфяная. Ограничения будут введены с 00:01 20 июля до 23:59 31 августа, отметили в дептрансе.

Кроме того, будет ограничена остановка и стоянка транспорта на ул. Мокроусова от дома №2 до дома №21 на ул. Светлоярская, а также на ул. Станиславского от дома №16 - и до ул. Мокроусова.

Объехать перекрытый участок можно через улицу Федосеенко, либо по улице Коминтерна, Союзному переулку и улицам Героя Сутырина, Старая Канава, Баренца.

Напомним также, что движение транспорта на улице Сурикова приостановили с 12 до 26 июля.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на улице Большой Покровской на участке от дома №1 на площади Максима Горького до дома №2 на улице Малая Покровская изменился способ парковки автомобилей.

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Теги:
Дороги Транспорт
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