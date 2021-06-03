Улицу Светлоярскую в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта до 31 августа

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В Сормовском районе Нижнего Новгорода в связи с капитальным ремонтом дороги и переустройством инженерных коммуникаций будет временно прекращено движение транспорта по улице Светлоярской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Речь идёт об участке дороги от ул. Мокроусова до ул. Торфяная. Ограничения будут введены с 00:01 20 июля до 23:59 31 августа, отметили в дептрансе.
Кроме того, будет ограничена остановка и стоянка транспорта на ул. Мокроусова от дома №2 до дома №21 на ул. Светлоярская, а также на ул. Станиславского от дома №16 - и до ул. Мокроусова.
Объехать перекрытый участок можно через улицу Федосеенко, либо по улице Коминтерна, Союзному переулку и улицам Героя Сутырина, Старая Канава, Баренца.
Напомним также, что движение транспорта на улице Сурикова приостановили с 12 до 26 июля.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на улице Большой Покровской на участке от дома №1 на площади Максима Горького до дома №2 на улице Малая Покровская изменился способ парковки автомобилей.
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