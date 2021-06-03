Более 120 млн рублей направят на ремонт аварийного участка трассы Владимир – Муром – Арзамас Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На капитальный ремонт ненормативного участка трассы Владимир – Муром – Арзамас в Нижегородской области будет направлено 125 млн рублей. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог (ГУАД НО).

Участок протяжённостью более 2 км находится на подъезде к селу Ломовка в Кулебаках. Он связывает районные центры Нижегородской области с Муромом и Владимиром. Поскольку через эту трассу проходит высокий трафик движения, было принято решение провести там капитальный ремонт с укреплением дорожного основания. Работы уже начались в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Директор ГУАД НО Леонид Самухин рассказал, что на объекте уже расчищена полоса отвода, подрядчик занимается восстановлением и укреплением дорожного основания. Более чем на 50% выполнена прокладка водопропускных труб, на 20% - фрезерование существующего покрытия. Работы идут в соответствии с графиком, по контракту дорога должна быть отремонтирована и принята комиссией не позднее 30 сентября.

Ранее сообщалось, что участок дороги Владимир – Муром – Арзамас в Нижегородской области отремонтируют по контракту полного цикла. Он предполагает, что одна и та же дорожная организация сначала ремонтирует аварийный участок, а затем в течение трёх лет содержит его.

Кроме того, дорогу Выкса – Досчатое протяжённостью 10,3 км отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Уточняется, что на эти цели будет направлено 130 млн рублей.