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Экономика

Дорогу Выкса – Досчатое в Нижегородской области отремонтируют к осени за 130 млн рублей

08 июля 2021 14:25  [89] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Дорогу Выкса – Досчатое протяжённостью 10,3 км отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что на эти цели будет направлено 130 млн рублей. В настоящее время специалисты уже приступили к работе, ремонт планируется завершить примерно через два месяца.

Глава региона отметил, что этой дорогой пользуются местные жители и туристы, по ней возят детей в международный санаторно-оздоровительный образовательный центр "Лазурный". Кроме того, рядом расположен завод медицинского оборудования. Но до настоящего времени Досчатинское шоссе находилось не в лучшем состоянии.

Директор ГУАД Нижегородской области Леонид Самухин рассказал, что подрядчик уже срезает старое асфальтовое покрытие - им впоследствии укрепят и расширят обочины. При этом работы будут вестись с 5-6 часов утра до 21-22 часов вечера. Глава ведомства просил обратить внимание, что на участках, где работает техника, будет организовано реверсивное движение.

В правительстве области уточнили, что на обновлённой проезжей части дороги Выкса – Досчатое будет уложено два слоя асфальтобетона, здесь также обновят барьерное ограждение.

Напомним, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла второе место среди субъектов РФ (после Московской области) по объёмам дорожного ремонта.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог по программе благоустройства сельских поселений проводится в Дальнеконстантиновском районе. Кроме того, участок дороги Владимир – Муром – Арзамас в Нижегородской области отремонтируют по контракту полного цикла.

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Теги:
Дороги Нацпроект Ремонтные работы
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