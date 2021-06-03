Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
14 июля 2021 09:55  [64] Волжское пароходство начнет строительство нового флота уже в 2021 году
14 июля 2021 09:36  [82] Вакцинацию подростков от коронавируса планируется начать в конце сентября
14 июля 2021 09:13  [118] Шлифовка рельсов началась на маршруте нижегородского трамвая №2 для снижения уровня шума
13 июля 2021 19:28  [345] Выставочная программа INTERVALS 2021 станет самой масштабной в России за всю историю фестиваля
13 июля 2021 18:50  [334] Более 120 млн рублей направят на ремонт аварийного участка трассы Владимир – Муром – Арзамас
13 июля 2021 18:42  [331] Пятнадцать детских игровых площадок установят в этом году в Московском районе
13 июля 2021 18:35  [808] Улицу Светлоярскую в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта до 31 августа
13 июля 2021 18:17  [284] Ежегодный проект "Дворовая практика" стартует в Московском районе
13 июля 2021 17:58  [294] Юрий Шалабаев привился вторым компонентом вакцины от COVID-19
13 июля 2021 17:45  [380] Дополнительный пункт вакцинации открылся в центре выдачи "Мультипасс 800"
Общество

Шлифовка рельсов началась на маршруте нижегородского трамвая №2 для снижения уровня шума

14 июля 2021 09:13  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Шлифовка рельсов началась на маршруте нижегородского трамвая №2 для снижения уровня шума. Об этом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, накануне специалисты МП "Нижегородэлектротранс" приступили к шлифовке рельсов при помощи рельсошлифовальной машины на маршруте трамвая №2 для снижения уровня шума.

"Работы уже проведены на участке трамвайных путей на перекрестке улиц Полтавской и Белинского", - заметил Юрий Шалабаев, добавив при этом, что выравнивание полотна поможет погасить вибрацию при движении вагонов, а это влияет на комфорт не только пассажиров, но и жителей ближайших домов.

Работы на участке планируется завершить до конца текущего лета.

Напомним, что все трамваи маршрута №2 в Нижнем Новгороде будут окрашены под ретро.

Ранее также сообщалось, что первый из 11 закупленных ретро-трамваев уже прошел обкатку и выйдет на линию в июле.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph