Шлифовка рельсов началась на маршруте нижегородского трамвая №2 для снижения уровня шума Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Шлифовка рельсов началась на маршруте нижегородского трамвая №2 для снижения уровня шума. Об этом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, накануне специалисты МП "Нижегородэлектротранс" приступили к шлифовке рельсов при помощи рельсошлифовальной машины на маршруте трамвая №2 для снижения уровня шума.

"Работы уже проведены на участке трамвайных путей на перекрестке улиц Полтавской и Белинского", - заметил Юрий Шалабаев, добавив при этом, что выравнивание полотна поможет погасить вибрацию при движении вагонов, а это влияет на комфорт не только пассажиров, но и жителей ближайших домов.

Работы на участке планируется завершить до конца текущего лета.

Напомним, что все трамваи маршрута №2 в Нижнем Новгороде будут окрашены под ретро.

Ранее также сообщалось, что первый из 11 закупленных ретро-трамваев уже прошел обкатку и выйдет на линию в июле.