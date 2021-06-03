Нижегородский избирком принял документы кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России", ЛДПР и КПРФ Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский избирком принял документы кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России", ЛДПР и КПРФ. Об этом сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области.

По словам председателя избиркома Маргариты Красилевской, до 23 июля кандидаты-одномандатники, выдвинутые политическими партиями, должны представить документы по выдвижению.

В то же время представление документов по выдвижению кандидатов от политических партий на выборы в Госдуму, сбор подписей и представление документов для регистрации продлится до 4 августа.

Маргарита Красилевская добавила, что на сегодняшний день 15 кандидатов-одномандатников подали документы от политических партий "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ. Для них уже начался агитационный период, когда они могут встречаться с избирателями, изготавливать и распространять агитационные материалы, проводить агитационные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выборы пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В эти дни жителям региона предстоит выбрать депутатов в Госдуму от Нижегородской области, а также 50 парламентариев в Заксобрание региона.