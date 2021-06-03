Улицу Семашко в Нижнем Новгороде перекроют до 23 июля

В Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение транспорта на участке по улице Семашко. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Ограничения вводятся в связи с ремонтно-восстановительными работами на теплосетях на участке дороги напротив дома № 33а. Перекрытие запланировано с 8:00 15 июля до конца дня 23 июля.
Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода будет временно прекращено движение транспорта по улице Светлоярской в связи с капитальным ремонтом дороги и переустройством инженерных коммуникаций. Речь идёт об участке дороги от ул. Мокроусова до ул. Торфяная. Ограничения будут введены с 20 июля до 31 августа включительно.
Кроме того, на улице Сурикова в Приокском районе приостановлено движение транспорта с 12 до 26 июля.
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