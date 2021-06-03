Иван Дорн выступит на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 17 июля Культура и отдых

Иван Дорн выступит на фестивале Столица закатов в Нижнем Новгороде 17 июля Фото: Instagram Ивана Дорна

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов" возобновляет свою работу после двухнедельного перерыва. 17 июля на Нижневолжской набережной выступит музыкант, певец, продюсер и актёр Иван Дорн. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Ещё на сцене фестиваля выступят нижегородские музыканты TONY KARAPETYAN TRIO, а также один из самых перспективных продюсеров 2021 года (по версии Tomorrowland) Byor.

А в завершении вечера нижегородцы и гости города смогут полюбоваться фейерверком от победителя и лауреата множества премий — пиротехнической компании "Пироком" из города Черкесска.

Напоминаем, что допуск на фестиваль "Столица закатов" осуществляется при предъявлении "Мультипасса 800" или специальных браслетов, действующих только на мероприятии.

Оформить "Мультипасс 800" можно двумя способами: онлайн на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" и офлайн - в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород".

Спецбраслеты можно будет получить в соответствующих пунктах на Нижневолжской набережной. Работать точки выдачи будут с 12:00 до 23:00 напротив здания бывшей швейной фабрики "Маяк", на площади Маркина и напротив ресторана "Плакучая ива".

Для получения необходимо предъявить оригинал одного из следующих документов:

- сертификат о сделанной прививке от COVID-19 (QR-кода с портала госуслуг) ;

- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более трёх дней);

- для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трёх дней);

- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 (срок действия - не более 60 дней).

Также для получения подтверждения обязательно понадобится документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или иной действительный документ).

В случае отсутствия документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест в пунктах напротив "Маяка" и "Плакучей ивы". Они также будут работать 17 июля с 12:00 до 23:00. За экспресс-тест придётся заплатить 1 250 рублей, срок его действия - 72 часа. Результат будет готов в течение 5-10 минут. Отмечается, что оплата за услугу возможна только бесконтактным способом. Если тест будет отрицательный - то тут же будет выдан браслет на проход. При этом несовершеннолетние посетители фестиваля (лица до 18 лет) могут сделать экспресс-тест на антигены бесплатно.

Программа четвертого дня фестиваля "Столица закатов":

19:00 — TONY KARAPETYAN TRIO;

20:00 — Byor;

21:00 — Иван Дорн (после завершения его выступления – фейерверк).

Напомним, 29 июня был объявлен двухнедельный перерыв в фестивале "Столица закатов" для вакцинации нижегородцев. Сообщалось, что фестиваль возобновится вместе с открытием летнего кинотеатра "Горький fest" на Нижневолжской набережной.