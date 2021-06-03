Двухнедельный перерыв объявлен в фестивале "Столица закатов" для вакцинации нижегородцев Культура и отдых

Диана Арбенина, солистка группы Ночные снайперы Фото: из группы Ночные снайперы в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двухнедельный перерыв объявлен в музыкальном фестивале "Столица закатов" для вакцинации нижегородцев. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции, посвященной проведению "Горький fest", 29 июня 2021 года.

"Помимо кино на "Горький fest" будет музыкальная программа. Мы будем делать коллаборацию с фестивалем "Столица закатов". Сейчас мы на две недели сделаем у этого фестиваля паузу для того, чтобы как можно больше людей успели поставить вакцину. Мы видим, что очень бодро растут цифры вакцинированных. Сейчас мы абсолютно осознанно, чтобы этот праздник смогли посетить максимальное количество нижегородцев и гостей, делаем паузу до 17 июля", - сказал он.

Фестиваль возобновится вместе с открытием летнего кинотеатра "Горький fest" на Нижневолжской набережной.

Как рассказала генеральный продюсер фестиваля, советник по культуре губернатора Нижегородской области Оксана Михеева, сейчас ведутся переговоры с Иваном Дорном, который в случае их успеха выступит на набережной 17 июля, а также с группой "Ночные снайперы", которых ожидают 24 июля.

Напомним, мероприятия фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде стартовали 12 июня, с тех пор каждую субботу жители и гости города могут посетить концерты и посмотреть фейерверки от лучших пиротехнических команд страны. На нижегородской сцене уже выступили Леонид Агутин, Хор Турецкого и певица Maruv.

Ранее сообщалось, что допуск на фестиваль осуществляется строго по спецподтверждениям, поскольку в Нижегородской области действуют ограничения на посещение массовых мероприятий, в том числе и событий на свежем воздухе. Подтверждения можно получить в день фестиваля на Нижневолжской набережной при предъявлении сертификата вакцинации или отрицательного анализа на коронавирус.