Выращивание винограда

В наше время всё больше получает распространение посадка винограда в средней полосе.

Эту культуру сажают как весной, так и осенью.

Многие предпочитают весеннюю посадку. Преимущества такого посева:

Винные сорта винограда хорошо приживается в весенний период; Саженцы быстро адаптируются к окружающим условиям; Способствующий развитию климат — тепло, достаточно влажная земля; Если будут заморозки, то можно укрыть специальным материалом.

Особенности посадки весной

Эту культуру высаживают черенками и саженцами.

Различия между черенками и саженцами:

Однолетние или двухлетние растения, с приростом и корнями – это саженцы.

Черенки — куски ветки с почками, нарезанные из 1-летнего прироста. Если посев осуществляют весной, то сажают на маленькие грядки – школки. Осенью – складывают и хранят, дожидаются конца зимы и высаживают в горшки, потом переносят в открытый грунт.

Сроки высадки винограда

Виноград, который привык расти в тепле сажают, когда установится хорошая погода:

Земля на глубине десять-пятнадцать сантиметров прогреется до плюс десяти градусов; Воздух прогреется до плюс тринадцати – плюс пятнадцати градусов. В разных частях России высаживают в различные временные промежутки. В средней полосе приступают к посадкам в мае. На Кубани дачники могут посадить виноград уже в середине апреля.

Как выбрать сорта

Виноградные культуры выбираются по урожайности, вкусу, устойчивости к болезням, температурным перепадам.

В северо-западном регионе предпочтение отдают таким сортам как:

«кишмиш 342»; «гарольд»; «юбилей Новочеркасска».

Из винных популярны:

«экстра»; «альфа»; «тукай» и другие.

Подготовка

Черенки в феврале – начале марта достаются из мест, где хранились. Они подвергаются дезинфекции, высаживаются в горшки. Среди саженцев отбирают самые лучшие, без повреждений. Растения в течение шести – восьми дней закаляют, положив на улице.

Нельзя высаживать в затенённых местах, также он не любит сквозняки. Его выращивают на солнечных участках. Должны быть установлены опоры для лозы.

Подготовка почвы

Землю обычно подготавливают осенью, но можно сделать грядки и весной, за месяц до посадки. Осуществляют перекопку, удобряют, например, перепревшим компостом.

Размеры ямы для культуры: 80 х 80 х 80 сантиметров. Необходим слой дренажа: мелкая галька, щебёнка.

В яме устанавливают трубку, через которую производят полив и вливают удобрения в жидком виде.

После того, как яма будет выкопана, землю перемешивают с перегноем. Её кладут около ямки.

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