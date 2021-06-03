Выращивание винограда

В наше время всё больше получает распространение посадка винограда в средней полосе.
Эту культуру сажают как весной, так и осенью.
Многие предпочитают весеннюю посадку. Преимущества такого посева:
Эту культуру высаживают черенками и саженцами.
Различия между черенками и саженцами:
Виноград, который привык расти в тепле сажают, когда установится хорошая погода:
Как выбрать сорта
Виноградные культуры выбираются по урожайности, вкусу, устойчивости к болезням, температурным перепадам.
В северо-западном регионе предпочтение отдают таким сортам как:
Из винных популярны:
Подготовка
Черенки в феврале – начале марта достаются из мест, где хранились. Они подвергаются дезинфекции, высаживаются в горшки. Среди саженцев отбирают самые лучшие, без повреждений. Растения в течение шести – восьми дней закаляют, положив на улице.
Нельзя высаживать в затенённых местах, также он не любит сквозняки. Его выращивают на солнечных участках. Должны быть установлены опоры для лозы.
Подготовка почвы
Землю обычно подготавливают осенью, но можно сделать грядки и весной, за месяц до посадки. Осуществляют перекопку, удобряют, например, перепревшим компостом.
Размеры ямы для культуры: 80 х 80 х 80 сантиметров. Необходим слой дренажа: мелкая галька, щебёнка.
В яме устанавливают трубку, через которую производят полив и вливают удобрения в жидком виде.
После того, как яма будет выкопана, землю перемешивают с перегноем. Её кладут около ямки.
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