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Выращивание винограда

15 июля 2021 08:33  [49]

В наше время всё больше получает распространение посадка винограда в средней полосе.
Эту культуру сажают как весной, так и осенью.

Многие предпочитают весеннюю посадку. Преимущества такого посева:

  1. Винные сорта винограда хорошо приживается в весенний период;
  2. Саженцы быстро адаптируются к окружающим условиям;
  3. Способствующий развитию климат — тепло, достаточно влажная земля;
  4. Если будут заморозки, то можно укрыть специальным материалом.

Особенности посадки весной

Эту культуру высаживают черенками и саженцами.
Различия между черенками и саженцами:

  • Однолетние или двухлетние растения, с приростом и корнями – это саженцы.
  • Черенки — куски ветки с почками, нарезанные из 1-летнего прироста. Если посев осуществляют весной, то сажают на маленькие грядки – школки. Осенью – складывают и хранят, дожидаются конца зимы и высаживают в горшки, потом переносят в открытый грунт.

Сроки высадки винограда

Виноград, который привык расти в тепле сажают, когда установится хорошая погода:

  1. Земля на глубине десять-пятнадцать сантиметров прогреется до плюс десяти градусов;
  2. Воздух прогреется до плюс тринадцати – плюс пятнадцати градусов.
  3. В разных частях России высаживают в различные временные промежутки. В средней полосе приступают к посадкам в мае. На Кубани дачники могут посадить виноград уже в середине апреля.

Как выбрать сорта
Виноградные культуры выбираются по урожайности, вкусу, устойчивости к болезням, температурным перепадам.

В северо-западном регионе предпочтение отдают таким сортам как:

  1. «кишмиш 342»;
  2. «гарольд»;
  3. «юбилей Новочеркасска».

Из винных популярны:

  1. «экстра»;
  2. «альфа»;
  3. «тукай» и другие.

Подготовка
Черенки в феврале – начале марта достаются из мест, где хранились. Они подвергаются дезинфекции, высаживаются в горшки. Среди саженцев отбирают самые лучшие, без повреждений. Растения в течение шести – восьми дней закаляют, положив на улице.
Нельзя высаживать в затенённых местах, также он не любит сквозняки. Его выращивают на солнечных участках. Должны быть установлены опоры для лозы.

Подготовка почвы

Землю обычно подготавливают осенью, но можно сделать грядки и весной, за месяц до посадки. Осуществляют перекопку, удобряют, например, перепревшим компостом.
Размеры ямы для культуры: 80 х 80 х 80 сантиметров. Необходим слой дренажа: мелкая галька, щебёнка.
В яме устанавливают трубку, через которую производят полив и вливают удобрения в жидком виде.
После того, как яма будет выкопана, землю перемешивают с перегноем. Её кладут около ямки.

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