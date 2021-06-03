Более 1 500 фасадов уже отремонтировали в Нижнем Новгороде этим летом Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Больше 1 500 фасадов отремонтировали в Нижнем Новгороде этим летом. 425 из отремонтированных зданий – жилые дома. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Он уточнил, что ремонтом занимаются коммунальные организации, Фонд капитального ремонта, городское управление административно–технического и муниципального контроля, а также собственники домов.

Мэр отметил, что темпы в этом году рекордные: например, перед чемпионатом мира по футболу, когда выделялось в том числе федеральное финансирование, отремонтировали 862 нижегородских фасада, а этим летом – уже 1 503.

"Обновлённые фасады совсем другой вид придают улицам – аккуратный, опрятный, по таким улицам приятно и гулять, и даже просто спешить на работу или по делам", – отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, силами коммунальных организаций в Нижнем Новгороде ремонтируют 92 многоквартирных дома, 173 дома находятся в зоне ответственности Фонда капремонта. В администрации добавили, что к середине июля ремонт крыш и фасадов в Нижнем Новгороде должны закончить.

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода по программе капитального ремонта будет отремонтировано 11 домов-объектов культурного наследия. На эти цели из областного бюджета выделено 120 млн рублей.