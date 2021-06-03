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Культура и отдых

Гастрономический фестиваль "Да, шеф!" пройдёт в Нижнем Новгороде 28-29 августа

15 июля 2021 16:55  [2] Культура и отдых

Фото: Instagram Константина Ивлева

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На Нижневолжской набережной 28 и 29 августа 2021 года пройдёт фестиваль "Да, шеф!". Данное гастрономическое мероприятие приурочено к юбилею Нижнего Новгорода. Об этом сообщило правительство Нижегородской области.

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович отметил, что в год 800-летия гастрономия в регионе выходит на новый уровень, поскольку становится всё больше туристов, желающих попробовать настоящую волжскую кухню. Именно поэтому Ассоциация рестораторов Нижегородской области разрабатывает меню для ресторанов, где будут представлены блюда местной кухни. Уже с 1 августа в ресторанах Нижнего Новгорода будет действовать специальный #Гастросет800.

"За два дня гости фестиваля смогут познакомиться со всем гастрономическим богатством Поволжья. Программа фестиваля будет насыщенной, и я уверен, что нижегородцы и гости города смогут по достоинству оценить местную кухню и отлично провести время", — добавил Беркович.

В правительстве уточнили, что организацией гастрофестиваля будет заниматься один из самых известных шеф-поваров России Константин Ивлев при поддержке "Центра 800".

"В конце августа я и моя команда развернём на Нижне-Волжской набережной масштабный гастрономический фестиваль для всей семьи «Да, шеф!», который, я уверен, станет увлекательным приключением не только для местных горожан, но и для туристов, и позволит по-новому взглянуть на любимый город. Кулинария, музыка, спорт, интерактив – программа фестиваля разнообразна и интересна для людей всех возрастов. Обещаем, будет феерично! И до встречи на фестивале!", — рассказал о грядущем мероприятии Константин Ивлев.

В частности, местные фермерские хозяйства и производители представят лучшие продукты, а известные шеф-повара научат готовить из них вкусные и полезные блюда. Десять "ресторанов на колёсах" накормят гостей фестиваля вкусными и оригинальными блюдами, а на главной сцене состоится кулинарная битва любителей и профессионалов. Для семей с детьми запланирована насыщенная программа: квесты, состязания, сырный лабиринт, чаепития с вкусными угощениями и многое другое.

Вход на фестиваль будет свободный, но в соответствии с действующими ограничениями. Подробности о мероприятии можно узнать на официальном сайте фестиваля "Да, шеф!".

Напомним, во время своего визита в Нижний Новгород в конце марта шеф-повар и шоумен Константин Ивлев предложил провести в городе первый Поволжский гастрономический форум. Замгубернатора региона Андрей Гнеушев в ответ отметил, что такой форум может войти в программу мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода.

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Теги:
Нижневолжская набережная Рестораны Фестиваль
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