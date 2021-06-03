Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
15 июля 2021 19:48  [40] Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов
15 июля 2021 19:37  [51] "Потребкооперация играет важную роль в жизни региона", - Глеб Никитин
15 июля 2021 18:55  [459] Складской комплекс за 2,7 млрд рублей построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
15 июля 2021 12:32  [219] Почти по 10 млрд рублей ежегодно планируется выделять на надбавку кураторам техколледжей
14 июля 2021 17:45  [429] Благоустройство территории перед городским кладбищем в Дзержинске выполнят за 10 млн рублей
14 июля 2021 13:33  [585] Более 411 млн рублей выделят на строительство дома для жильцов аварийной многоэтажки по ул. Краснодонцев
14 июля 2021 11:22  [550] Дополнительно 280 млн рублей планируется направить на поддержку нижегородских предпринимателей
14 июля 2021 10:17  [491] Почти 2 млрд рублей федсредств получит Нижегородская область в июле
13 июля 2021 10:55  [551] Почти 90 млн рублей планируется направить на подсветку Мызинского моста в Нижнем Новгороде
12 июля 2021 19:23  [682] Нижегородским предприятиям расскажут об особенностях экспорта в Данию
Экономика

Складской комплекс за 2,7 млрд рублей построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

15 июля 2021 18:55  [459] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Совет по земельным земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 15 июля одобрил 13 заявок на участки для реализации инвестпроектов в Нижегородской области. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В частности, в ходе заседания парламентарии одобрили заявку АО "Веспер групп" – на участок площадью 199,3 тыс. кв.м под строительство складского комплекса в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Инвестор намерен вложить в проект порядка 2,7 млрд руб. Комплекс, предназначенный для хранения непродовольственных товаров, планируется возвести за 30 месяцев. На предприятии будет создано около 60 рабочих мест.

Кроме того, была одобрена заявка ООО "Русдекинг" – на участок под строительство первой очереди комплекса по производству изделий из древесно-полимерного композита в Володарском районе. Напомним, недавно предприятие получило статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск" в Нижегородской области.

Компания "Русдекинг" производит террасную доску и другие строительные материалы из древесно-полимерного композита на основе полиэтилена низкого давления. Инвестор намерен направить на развитие производства полного цикла около 1,1 млрд руб. Он планирует возвести предприятие на площади 20 тыс. кв.м за полтора года. На производстве планируется создать 260 новых рабочих мест.

Напомним, в настоящее время в ТОСЭР "Володарск" ведут работу восемь резидентов. Для них действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации, а также сниженные ставки по налогу на прибыль.

Ранее сообщалось, что ООО "Первая ткацкая фабрика" инвестирует 5 млрд рублей в создание крупного производства в Володарске. Там будет построено ткацко-отделочное предприятие полного цикла, а также налажен выпуск ткацкой нити.

Ещё один резидент володарской ТОСЭР - производитель огнезащитных компонентов ООО "Лино Файер" - планирует расширить предприятие и наладить изготовление полимерных смол, дисперсий, лакокрасочных материалов и клеёв.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Володарск Инвестиции ТОСЭР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph