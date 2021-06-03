Складской комплекс за 2,7 млрд рублей построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Совет по земельным земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 15 июля одобрил 13 заявок на участки для реализации инвестпроектов в Нижегородской области. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В частности, в ходе заседания парламентарии одобрили заявку АО "Веспер групп" – на участок площадью 199,3 тыс. кв.м под строительство складского комплекса в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Инвестор намерен вложить в проект порядка 2,7 млрд руб. Комплекс, предназначенный для хранения непродовольственных товаров, планируется возвести за 30 месяцев. На предприятии будет создано около 60 рабочих мест.

Кроме того, была одобрена заявка ООО "Русдекинг" – на участок под строительство первой очереди комплекса по производству изделий из древесно-полимерного композита в Володарском районе. Напомним, недавно предприятие получило статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск" в Нижегородской области.

Компания "Русдекинг" производит террасную доску и другие строительные материалы из древесно-полимерного композита на основе полиэтилена низкого давления. Инвестор намерен направить на развитие производства полного цикла около 1,1 млрд руб. Он планирует возвести предприятие на площади 20 тыс. кв.м за полтора года. На производстве планируется создать 260 новых рабочих мест.

Напомним, в настоящее время в ТОСЭР "Володарск" ведут работу восемь резидентов. Для них действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации, а также сниженные ставки по налогу на прибыль.

Ранее сообщалось, что ООО "Первая ткацкая фабрика" инвестирует 5 млрд рублей в создание крупного производства в Володарске. Там будет построено ткацко-отделочное предприятие полного цикла, а также налажен выпуск ткацкой нити.

Ещё один резидент володарской ТОСЭР - производитель огнезащитных компонентов ООО "Лино Файер" - планирует расширить предприятие и наладить изготовление полимерных смол, дисперсий, лакокрасочных материалов и клеёв.