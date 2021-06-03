Система экстренного оповещения будет работать в Нижнем Новгороде 17 и 18 июля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с введением IV и V класса пожароопасности на территории Нижегородской области в столице Приволжья будет вестись информирование местных жителей через систему экстренного оповещения. Об этом предупреждает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

В частности, 17 и 18 июля с 15:00 жители Нижнего Новгорода услышат сообщения о действующем запрете на посещение лесов и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того, горожанам напомнят про необходимость соблюдения правил безопасности при купании в водоёмах.

Специалисты отмечают, что при IV классе пожароопасности на территории городских лесов установлен запрет на:

посещение гражданами лесов;

применение открытого огня на землях сельхозназначения;

разведение костров, сжигание мусора в лесах и населенных пунктах;

выжигание травы, в том числе на земельных участках, примыкающих к лесам и сельхозугодьям;

проведение иных пожароопасных работ;

запрет на использование мангалов.

В соответствии с ч.2 ст.20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусматривает административную ответственность - штраф от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, на предпринимателей – от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

Напомним, ранее ГУ МЧС предупредило нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций с 13 по 18 июля, поскольку в Нижегородской области сохранится жаркая погода с температурой +30…+32°.