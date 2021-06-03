Более 120 млн рублей направят на реконструкцию музколледжа в Арзамасе Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 120 млн рублей направят на реконструкцию музколледжа в Арзамасе. Об этом сообщает правительство региона.

Согласно информации, реконструкция должна быть выполнена в течение полутора лет – до декабря 2022 года. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 122,6 млн рублей.

Масштаб предстоящих работ оценили участники выездного рабочего совещания, которое состоялось 16 июля.

В нем приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович, глава Арзамаса Александр Щелоков, первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова, директор государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области "Арзамасский музыкальный колледж" Алексей Гладков и генеральный директор ЗАО "СМУ – 77" Владимир Молоканов.

"Колледж в 2022 году отметит 60-летний юбилей. В последний раз капитальный ремонт здесь был в 1986 году, так что необходимость вдохнуть в это здание новую жизнь давно назрела. Сегодня мы посмотрели, с чем придется точно расстаться. Здесь можно проследить различные эпохи: линолеум из 80-х и 90-х, ламинат начала 2000-х... Конечно, изменится не только интерьер. В первую очередь заменим системы жизнеобеспечения: отопления, водоснабжения, электричества", - сообщил Олег Беркович.

За полтора года планируется укрепить фундамент здания, отремонтировать кровлю и фасад, заменить вентиляцию, обновить внутреннюю отделку помещений и даже установить специальный лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Музыкальному колледжу выпала почетная миссия - возглавить список зданий на ул. Гостиный ряд, которые будут реконструированы. Надеюсь, его обновление станет добрым началом для большой работы по восстановлению исторического облика целого ряда объектов культурного наследия. Уже завершено проектирование и получено положительное заключение по зданию бывшей городской Думы, которое также располагается в Гостином ряду. Считаю важной задачу создания достойных инфраструктурных условий для этой улицы. В рамках реализации мероприятий паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" в июле стартует строительство ливневой канализации на территории Гостиного ряда и другой улицы с большой историей – К. Маркса. Думаю, это правильный комплексный подход, который учитывает не только эстетику, но и функциональность городского пространства", - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.